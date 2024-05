Ambos futbolistas de Universidad de Chile no pasaron el corte del "Tigre" Gareca, algo que llamó la atención de los hinchas.

Verónica Bianchi sobre la ausencia de Marcelo Morales y Fabián Hormazábal en La Roja: "Me llama la atención porque..."

Ya no habrán más especulaciones en la Selección Chilena. El argentino Ricardo Garecareveló una lista de buena fe compuesta por 55 jugadores que fueron reservados para lo que será la Copa América 2024.

Sin embargo, hay dos nombres que no fueron considerados por el propio Gareca y que llamaron la atención de los hinchas nacionales. ¿Quiénes son? Marcelo Morales y Fabián Hormazábal, quienes están teniendo un gran presente en la Universidad de Chile.

Dentro de los convocados para ocupar la plaza del lateral izquierdo están: Gabriel Suazo, Eugenio Mena, Nicolás Díaz y Erick Wiemberg, los cuales le ganaron la pulseada al canterano azul.

Por otra parte, el ex O’Higgins de Rancagua ha ido de menos a más en la U y está siendo una de las grandes figuras en el elenco de Gustavo Álvarez, pero “El Tigre” prefirió nominar a Nicolás Fernández y Óscar Opazo, entre otros.

VERO BIANCHI NO COMPARTE LA NO NOMINACIÓN DE LOS DOS JUGADORES DE LA U A LA ROJA

Fue en el programa Podcast de Todos Somos Técnicos de TNT Sports que la periodista Verónica Bianchi golpeó la mesa sobre la no nominación de ambas figuras del Romántico Viajero.

“A mí me genera ruido lo de Hormazábal y Morales, me parece que no va en concordancia con lo que está pasando en el Torneo Nacional y yo creo que el torneo es una muy buena vitrina. Incluso, hay varios jugadores importantes que están en clubes de afuera que deciden volver a Chile con la meta de estar en la Selección Chile”, apuntó.

“Lo de Morales y Hormazábal me llama la atención porque son puestos que necesitan recambio, tanto el lateral derecho como el lateral izquierdo”, sentenció la comunicadora.

El debut de La Roja en la Copa América

La Roja debuta el 21 de junio en el Grupo A de la Copa América donde será nada más ni nada menos que ante Perú en una nueva edición del clásico del pacífico.