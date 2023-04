Un gran triunfo obtuvo Universidad de Chile sobre Colo Colo por tres tantos a cero en el Superclásico Femenino en duelo correspondiente a la cuarta fecha del Campeonato Nacional Femenino 2023 en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Y en el triunfo de Las Leonas ante las archirrivales, dentro de las muchas figuras que hubo en el equipo que dirige Nicolás Bravo, sin duda se destaca el desempeño de Bárbara Sánchez, La Chama como es conocida por la fanaticada azul.

La venezolana fue la gran figura del compromiso, quien además, es la actual goleadora del certamen con siete tantos y está viviendo un momento soberbio, luego de no haber tenido un gran 2022 en las universitarias.

"Muy feliz, contenta, muy emocionada porque el año pasado no lo pasé tan bien, y este año me enfoqué en hacer las cosas bien y creo que todo esfuerzo tiene su recompensa. Emocionada, una locura, ver a nuestra gente alentando te da un extra, es muy lindo, me enamoré de estos colores y lo vivo de esta manera, hacer un gol con mi gente, con mi público que me ha bancado en las buenas y en las malas y por eso la emoción al final del partido", comentó la artillera tras el encuentro.

Desde luego, el triunfo no solo se celebra en el momento del partido y tras el mismo, si no que al día siguiente también la felicidad continúa. Es así como, Sánchez hizo el símil de David Pizarro y el conocido viral con camiseta del club mostrando el éxtasis de la gloria y con el tradicional, "Hermosa mañana, ¿No?, aguante la U", dijo la jugadora azul.

Horas fenomenales vive la Universidad de Chile como institución, con el equipo femenino como líderes absolutas de la competencia y el equipo masculino peleando arriba tras vencer a Everton como visita.