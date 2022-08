El mundo azul quedó golpeado luego de la derrota de Universidad de Chile ante Colo Colo en Talca, profundizando la crisis futbolística que arrastra el equipo que dirige Diego López donde está apenas a tres puntos de la zona de descenso.

Bolavip conversó con Carlos Zárate, periodista de Canal 13 que nos tiene acostumbrados a informarnos sobre noticias internacionales, pero que desde hace años ha reconocido ser hincha de la U.

"Si hay una pregunta difícil por estos días para los hinchas de Universidad de Chile y, yo soy uno de ellos, es que sentimos, porque lo sentimientos van de la mano de dos vertientes que son rectas paralelas, por una parte es lo que uno siente por la institución y por otra el pésimo momento futbolístico que vive el equipo, que no es de ahora, que viene ya hace tres o cuatro años", asegura de entrada.

El periodista aclara que "en lo primero nunca dejaré de ser hincha azul, así nací, y así seguiré siendo y a mi las derrotas no me complican la vida, perder ante el archirrival, complica, pero la vida dolorsamente sigue. Lo que me complica es lo otro, el mal momento futbolística, es esta concesionaria que más que fútbol parece que supieran más de jirafas africanas y entonces uno se encuentra que todos los días que se juega, uno pone emoción y esperanza, pero creo que estamos más cerca de la B que la salvación".

Zárate pone en la mesa otro tema importante en la mesa, el paso de Luis Roggiero por la U. "Se ha puesto de moda echarle la culpa al ex entrenador y al ex gerente deportivo, así como a ilustres ex jugadores, que actuaron como gerentes deportivos y quiero ser súper claro: con la estructura directiva que tiene este equipo, ningún técnico de ninguna parte del mundo puede hacer algo, puede hacer milagros. Acá más allá que se critique al gerente deportivo por la conformación del plantel, no sabemos en qué condiciones trabajó", indica.

El profesional de las comunicaciones reflexiona sobre el momento azul y clama en el sentido de que "los hinchas de la U tenemos esta maña de creer que todo en la U es grande, y no es así, no nos hemos querido dar cuenta que no es grande. Una cosa es el sentimiento y lo otro es en la realidad, y la realidad es que la U hace rato no es un equipo grande, puede haber títulos como ocurrió con Hoyos, pero no somos una potencia futbolística".