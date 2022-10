El brutal año que está teniendo Darío Osorio en una deslucida Universidad de Chile lo tiene con ofertas concretas para dejar de ser azul, según reveló Cecilia Pérez quien, de igual manera, advirtió que eso no sucederá antes de que termine el Campeonato Nacional 2022.

Darío Osorio irrumpió con fuerza en Universidad de Chile esta temporada y, en poco tiempo, se consolidó no solo como una de las figuras de un deslucido cuadro azul, sino que como la carta con más potencial para generar un suculento negocio en la U.

La juventud, atrevimiento y buen juego de Osorio lo tienen en la mira de varios equipos de Europa que se frotan las manos con un posible negocio de la joya azul que promete deslumbrar a todos si mantiene el ritmo y juego que ha demostrado hasta ahora.

En conversación con Deportes en Agricultura, Cecilia Pérez, integrante de la mesa directiva de Azul Azul, reconoció ofertas por Darío Osorio y contó cómo ha impactado a la U el no haber vendido jugadores en los últimos años.

Osorio es una de las figuras de Universidad de Chile. | Foto:Agencia UNO

“Los últimos dos años, Universidad de Chile no ha podido vender a ningún jugador y eso te pega en la caja fuertemente”, aseguró la ex personera de Gobierno sobre las zozobras que pasa Azul Azul por no vender jugadores al exterior.

Sobre la ‘joya de Hijuelas’, dijo que “Hoy día no te puedo decir ‘tenemos listo’ a Darío Osorio para irse porque tiene que pasar por directorio. Sí te puedo decir que hay ofertas concretas por Darío Osorio”.

“Si se dan los cruces que podamos tener una oferta a la altura de lo que él vale y de las aspiraciones que Darío tenga, sin duda que eso va pasar, pero durante este torneo no. Una decisión así es después del torneo”, complementó.

En el cierre, Pérez respondió a la oferta del Wolverhampton por seis millones de dólares que es la más comentada: “Puede ser. Hay ofertas, pero uno tiene que informar cosas concretas. No está listo, no ha pasado por directorio”, remató.