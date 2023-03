Universidad de Chile quiere romper la racha ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Los azules logran vencer a su archirrival desde el año 2001 y ahora quieren terminar con esa 'maldición' contra los albos.

Por lo mismo es que Mauricio Pellegrino está trabajando en el equipo que parará frente al Cacique, sobretodo para el ataque. Es que el técnico argentino aún estaría con dudas sobre quién debe acompañar a Leandro Fernández en delantera.

Para César Vaccia, quien fue el último técnico que derrotó a Colo Colo en Macul dirigiendo a la U, se la jugó por el nombre y ese es Cristián Palacios por sobre Nicolás Guerra.

"Por la experiencia más que nada, me parece que Palacios si está en un cien por ciento, debería jugar. Con todo lo que me gusta Guerra, que es de la casa. Me encantan los jugadores jóvenes, pero en este tipo de partidos va a primar mucho la experiencia, el manejo", dijo el ex técnico azul

"Además, Palacios venía haciendo goles cuando sale por lesión, no por rendimiento. Me da la impresión que es una buena opción Fernández con Palacios y Guerra puede entrar", agregó.

Para el ex técnico de la U, el uruguayo debería acompañar a Fernández en el ataque de la U para el Superclásico | Foto: Agencia UNO

Por último, el ex entrenador del Romántico Viajero, manifestó que "ahora, si Mauricio (Pellegrino) mantiene a Guerra y Fernández también es una alternativa inteligente y si las cosas no salen bien, poner a Palacios después. Palacios tiene una ventaja, los jugadores de Colo Colo saben que es un tipo rápido, oportunista y que hace goles", cerró.