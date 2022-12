Universidad de Chile comenzó a darle forma a lo que será su temporada 2023, en la que los ‘Azules’ durante esta jornada tuvieron sus primeros encuentros preparativos pensando en su estreno en el Campeonato Nacional, en la que la U se impuso por 2-0 y 10-0 a Real San Joaquín en el CDA.

Dentro de lo que fue la primera performance del ‘Romántico Viajero’, el periodista Cristián Arcos tuvo palabras en Radio ADN para lo que significa esta clase de partidos para un equipo en renovación como la U, la cual cataloga como importante a pesar de la gran diferencia que puede existir a nivel futbolístico con su rival de turno.

“Estos partidos le entregan información, no tajante, pero información relevante. Como dice Pellegrino, independiente que sea un rival con el cual exista una gran distancia, no es lo mismo el entrenamiento que los equipos del mismo plantel, que enfrentarse a futbolistas de otros equipos, aunque haya una distancia evidentemente grande”, partió señalando Arcos.

Profundizando en aquello, para el comunicador estos partidos son benefactores para el estratega Mauricio Pellegrino, ya que puede comenzar a moldear de buena forma su proyecto dentro del club y encontrando a los interpretes idóneos que puedan llevar a cabo su plan de trabajo dentro del terreno de juego.

Fernández fue la gran figura de la U | Foto: U. de Chile

“En cancha siempre es relevante, sobre todo para un entrenador que está recién llegando y para un equipo que tiene una cantidad de jugadores también importante. Nunca es fácil acoplar todo eso, nuevo entrenador, formas de juego y de entrenamiento y nuevos futbolistas”, declaró en Radio ADN.

Finalmente, Arcos puso la pelota al piso e hizo un análisis a lo que ha sido la conformación de la plantilla para la U en el 2023, en la que indica que se armó de muy buena forma, teniendo un equipo bastante competitivo para poder luchar por cosas importantes.

“En la distancia, a mí me parece que la U se armó bien, trajo un entrenador que a todas luces por su recorrido me parece un entrenador competente y, además, fue armando jugadores con lo que tenía y con pinzas. Me parece que cuando uno hoy revisa el once de la U, es un once competitivo”, cerró.