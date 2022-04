Un viernes especial vivirá Universidad de Chile con la junta de accionistas de Azul Azul donde se renovará parcialmente el directorio y donde la llegada de la ex ministra del Gobierno de Sebastián Pilñera, Cecilia Pérez, ha causado numerosas reacciones.

Uno que se mostró muy crítico con la llegada de la política, es el periodista de Radio Agricultura y ESPN, Cristián Caamaño, a tal punto que comparó lo que pasa en la U con lo que ocurre en el sur del país.

"Dejen de cagarla, la U está peor que la Araucanía, hay que pacificar la U. Señores de Sartor dejen de cagarla, ya se los dijo Escobar ayer, armaron un plantel horrible", aseguró casi llegando a los gritos.

Argumentando que "con todo respeto, Cecilia Pérez es una figura que divide, no es una figura que una, si la gente o los accionistas que controlan la U pretendían con este nombramiento que fuera una buena movida, de verdad que viven en un mundo paralelo, absolutamente paralelo".

Caamaño cree que "cuando la U necesita unión, tratar de pacificar, desgraciadamente toman decisiones en sentido contrario ¿quién será el gestor de su llegada? lo vamos a saber en las próximas horas cuando se haga oficial".

El profesional no paró de criticar la llegada de Pérez, agregando que "la U no hace las cosas mal sólo dentro de la cancha, ahora también fuera de ella, esta es una mala decisión, no era el momento, quizás cuando el equipo va ganando este tipo de decisiones pasan piola, da lo mismo, pero hoy la U necesita unión, no más división, por favor, entiendan que la U necesita gente en el directorio que sepan de fútbol, que sepan de la pelotita, tenían la posibilidad de nombrar a otra persona".