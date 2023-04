Universidad de Chile está a tiro de cañón en el fútbol chileno y la iluminación de Lucas Assadi guió a los azules para vencer ajustadamente por 2-1 a Audax Italiano, en una fecha especial para el Romántico Viajero tras un año de la partida del ídolo Leonel Sánchez.

Eso sí iluminó a los futbolistas de la U y, además, lo mostrado por Assadi ayudó al plantel dirigido por Mauricio Pellegrino, que tuvo que batallar más de la cuenta para sellar la quinta victoria de la temporada luego de tres empates en forma consecutiva. Sin duda, un triunfo que alivia y deja atrás los fantasmas para el equipo estudiantil.

El partido, eso sí, comenzó cuesta arriba para los estudiantiles. En el minuto 10, Yonathan Andía lideró una carga por la derecha y no apareció ninguno de los delanteros. Ahí, siempre atento, Marcelo Díaz recuperó el balón en zona propia y lideró el contragolpe. La pelota la tomó Hachen y cedió para que Luis Riveros se sacara a Emmanuel Ojeda y lograra el 1-0 ante la estéril estirada de Cristóbal Campos.

La ventaja duró 180 segundos para Audax. Lucas Assadi, como director de orquesta, aprovechó también un rebote para recuperar la pelota en el último tercio y el remate, que se desvía en Juárez, no deja opciones al portero Tomás Ahumada. Por segunda jornada consecutiva, el 10 de la U logra anotar. Antes fue en Copa Chile contra Chimbarongo.

Lucas Assadi tuvo un gran partido en la U (Photosport)

Luego cayeron las expulsiones que dejaron a ambos equipos con 10 jugadores. En el 24', Osvaldo Bosso va con las piernas arribas y con los tapones le da a Marcelo Morales. El árbitro Miguel Araos fue al VAR y ratificó la sanción para el capitán de Audax.

En el 35', Matías Zaldivia se enredó con la esférica en una jugada que no revestía mayor peligro. El Cabezón perdió el control del balón, la dejó escapar y no le quedó otra que cortar una jugada que revestía peligro de gol. Araos no dudó de la roja y el argentino se fue a camarines antes de tiempo.

En la segunda parte, Pellegrino le dio opciones a Nery Domínguez para jugar toda la segunda mitad. El transandino también gana en confianza y fue el patrón del equipo en el centro del campo, ya que necesitaban tapar el forado dejado por la expulsión de Zaldivia. El argentino cumplió en la sintética de La Florida y en el 62' casi anotó.

Assadi hizo jugar a sus compañeros, aunque también fue decayendo en energía. El minuto clave llegó en el 72'. Lucas cedió su posición a Jeison Fuentealba y Leandro Fernández, quien recibió el perdonazo de Pellegrino, también le dio la chance a Cristián Palacios.

En un minuto y 50 segundos de ambos, Fuentealba y el Chorri armaron la jugada clave para el gol. Un balón que quedó a merced del uruguayo fue concretado por el delantero, en la primera ocasión de gol clara para la U en la segunda parte.

Sobre el final, Álvarez hizo temblar la retaguardia de Campitos Compadre, pero el meta azul no tuvo dramas para quedarse con la pelota y salvar a la U. En el noveno minuto de adición, Carlos Labrín se ganó otra roja para dejar a Audax con 9. Un triunfo rehabilitador que los deja con 18 puntos en la tercera ubicación del certamen.