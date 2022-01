El nuevo artillero de los azules aseguró no ser el reemplazante de Joaquín Larrivey en la U y espera que el cuadro de Santiago Escobar pueda estar a la altura y pelear el Campeonato Nacional 2022.

Cristián Palacios no se siente el reemplazante de Larrivey y quiere que Universidad de Chile le dispute el torneo a Colo Colo y la UC

Universidad de Chile busca este 2022 dejar en el olvido el 2021 que los tuvo al borde del descenso y, para eso, ya suman ocho refuerzos y nuevo técnico para volver a pelear títulos como la historia azul lo dicta.

Cristián Palacios, ex jugador de Unión Española y flamante nuevo delantero de la U -quien ha anotado en todos los amistosos que ha disputado- habló con El Mercurio y se refirió al vacío que tiene que llenar tras la salida de Joaquín Larrivey.

“Vengo a aportar a la U, a ayudar al equipo, al grupo, y haré lo mío. Mi misión y compromiso es ese. No me siento su reemplazante (Larrivey), cada uno es distinto y no diría que soy su relevo, cada uno tiene sus propias características. Cada vez que uno llega a un club, lo hace para aportar lo suyo y escribir su propio camino”, aseguró.

Bajo esa misma línea y consultado sobre si sentía la presión de los 39 goles de Larrivey, Palacios dijo que “No existe la presión, yo trabajo para ganar y anotar. Si es uno, dos o los goles que sean importante, pero si todos remamos para el mismo lado el equipo irá cumpliendo los objetivos, que es lo más importante”.

El artillero azul fue consultado sobre si esta nueva Universidad de Chile puede disputarle el Campeonato Nacional 2022 a Colo Colo y Universidad Católica, protagonistas del 2021 y afirmó: “La U se está preparando para pelear el torneo, ese es nuestro objetivo principal. Después veremos si salen o no las cosas. Cuando esté el plantel armado con todos los refuerzos, ahí veremos para qué está la U. No tenemos una fecha contemplada para decir cuándo veremos a esta nueva U en todo su esplendor, eso lo irá dando el correr de los días”.

Cristián Palacios y el resto de los azules tendrán su gran prueba este domingo cuando tengan que desplazarse hasta el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera para enfrentar a los cementeros en lo que será su debut en el Campeonato Nacional 2022.