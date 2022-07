Este domingo en Talca se jugará el partido más esperado por los hinchas de Universidad de Chile y Colo Colo cuando ambas escuadras le den vida al Superclásico entre azules y albos.

La U no llega en un buen momento, pero siempre existe esa íntima sensación de poder dar batalla y dejar atrás los nueve años donde los universitarios no pueden vencer al archirrival en torneos nacionales.

Bolavip llamó a Cristián Traverso, el que inmediatamente se emociona pensando en su ex club y la posibilidad de ganar. "El mejor recuerdo para la gente de la U, es una semana en la que si se gana el clásico todo queda atrás. Lo necesita la gente, ganar el clásico como sea. Después buscaremos la forma, pero a mí dame los tres puntos, cortar una mala racha y agarrar un buen envión en la confianza. La mente en el fútbol es mucho y lo futbolístico después se puede arreglar, pero hay que ser positivos siempre para enfrentar el clásico. Tengo un gran cariño por la U, y un respeto enorme por su gente", afirma desde Argentina.

El Tigre cree que es "una semana especial, linda de trabajo para afrontar el clásico. Hay una semana larga, evidentemente la U va a llegar con algunas bajas por lesiones, expulsión o problema de disciplina. Agregarle también el combo de la concesionaria, el hecho de no haber podido reforzarse de la mejor manera".

Cristián Traverso actualmente es comentarista de la cadena TyC Sports

Agregando que "si bien Ojeda y Nery Domínguez son de mi gusto, le van a aportar serenidad a la U, pero creo que hacía falta alguien de mitad de cancha hacia adelante. Evidentemente no han encontrado en algún club amigo un buen negocio para ellos y que pueda funcionar en el campo para la U.

Traverso aclara que hay algo que no le gusta para nada. "Me preocupa esto de que no se pueda jugar el Clasico en el Nacional por una cuestión obvia, pero no se le da identidad a la gente con un solo estadio, la U se va de región en región. El problema que no tuvo solución y la gente se fue acostumbrando a aceptar las decisiones que toman una o dos personas en el club. La gente está cansada de que los lleven a varios lados, mientras que los que manejan el club saben que la gente va a acompañar siempre. Estaría bueno que de alguna otra manera hubieran buscado una solución". aclara.

ver también Duma cree en la U y en Darío Osorio para ganar el Superclásico

Igualmante explica que "desde afuera es fácil opinar, yo lo sé, pero no queda otra que opinar".

Para el final, le manda un fuerte mensaje a los hinchas de Universidad de Chile. "El mejor recuerdo para la gente de la U, es una semana en la que si se gana el clásico todo queda atrás. Lo necesita la gente, ganar el clásico como sea. Después buscaremos la forma, pero a mí dame los tres puntos, cortar una mala racha y agarrar un buen envión en la confianza. La mente en el fútbol es mucho y lo futbolístico después se puede arreglar, pero hay que ser positivos siempre para enfrentar el clásico. Tengo un gran cariño por la U, y un respeto enorme por su gente", cerró.