Hace rato el hincha de Universidad de Chile se pregunta por qué no se le dio una oportunidad al argentino Valentín Castellanos. El jugador salió a préstamo al Torque de Uruguay con una cláusula bajísima de venta, opción que el cuadro charrúa hizo efectiva para luego venderlo en casi cuatro veces al New York City.

Luego de triunfar en la MLS, el delantero saltó a la liga española para jugar en el Girona, y este martes consiguió una marca muy difícil: le convirtió cuatro goles al Real Madrid.

¿Quién fue su descubridor? Diego Gabriel Rivarola, el que lamenta la posibilidad que se farreó el cuadro de sus amores. "A mi me da lata, porque sabía lo que era. Yo vine, lo traje y se lo entregué gratis a la U, incluso le pague el viaje de mi bolsillo, pero me queda la satisfacción que el chico está haciendo su carrera", le confiesa a Bolavip.

El Gokú lamenta que "muchas veces hay jugadores que no vienen traidos por alguien muy en especial los miran en menos, les quitan créditos. Hay gente, gerentes, representantes y que cuando los trae un externo, los miran en menos, pero no es un trabajo que me corresponde a mí".

Diego Rivarola fue el gestor de la llegada de Valentín Castellanos a Universidad de Chile (Archivo)

Rivarola pide que no se le de ningún mérito por su gestión. "No busco ningún punto a favor mío, me pone contento su carrera. Hubo cambios, llegó gente nueva y lo prestaron al Torque, al Grupo City", explica.

El ahora comentarista de ESPN da cuenta que Castellanos "es un chico que sé de donde salió, estaba casi sin jugar, y le dimos la posibilidad de reencantarse y junto a un amigo lo trajimos a la U y empezó a crecer".

Respecto a lo ocurrido hoy, Rivarola asegura que "a mi no me extraña, le he seguido la carrera a Taty, fue ídolo en el New York City, goleador de la MLS, seleccionado argentino, lo quiso Gallardo para River Plate y luego se lo llevaron a España, donde ha hecho una buena campaña en el Girona, me pone contento.