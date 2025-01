Este miércoles Colo Colo oficializó a tres nuevos refuerzos para la temporada 2025, dando un gran golpe al mercado de fichajes del fútbol chileno y completando a cinco incirporaciones para el centenario.

Estos son el defensa Sebastián Vegas y los volantes Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón, todos chilenos provenientes del extranjero.

Y tras aquello, habló el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien luego de la reunión de directorio estuvo presente en la presentación del nuevo main sponsor de los albos.

En dicho lugar conversó con TVN y le puso un nuevo apodo al equipo que dirige Jorge Almirón, al puro estilo de los “galácticos” del Real Madrid.

“Albolácticos, buenos jugadores nomás, un buen equipo, un equipo guerrero, un equipo con pachorra, con muchos líderes en la cancha”, respondió a la pregunta del reportero.

Luego, el timonel albo profundizó en los detalles de estos fichajes en rueda de prensa con el resto de los medios presentes.

“Estamos contentos, hemos aprobado la incorporación de dos jugadores, tanto Felipe Méndez como Tomás Alarcón, ya que Sebastián Vegas estaba aprobado en el directorio anterior. Pero se dio la casualística también de que, bueno, ayer logramos destrabar unos temas administrativos con Monterrey, así que hoy día ya pudimos oficializar estos tres refuerzos que quedan a disposición del cuerpo técnico”, comentó.

“Así que hoy día, con cinco incorporaciones, nos vamos a sentar a conversar con Jorge. Vamos a ver cómo ve el equipo, cómo lo siente. Él ya ha entrenado, ha tenido a dos, tanto a Salomón (Rodríguez) como a Claudio (Aquino), ya entrenando. Así que nos sentaremos a conversar hoy y mañana con él”, añadió.

Sebastián Vegas, Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón son los tres últimos fichajes de Colo Colo para el 2025.

¿Colo Colo seguirá refrozándose para el centenario?

En la misma línea, el empresario de origen sirio dejó abierta la posibilidad para que Colo Colo se siga reforzando, si es que así lo requiere Almirón. Incluso ocupar una de las dos plazas de extranjeros que les quedan en otro defensa central.

“No, no está cerrado, no está cerrado. Estamos abiertos a escuchar al técnico, estamos abiertos a ver de qué manera, en alguna parte, siempre podemos mejorar el equipo. Si nosotros, en la conversación con el técnico, definimos que vamos a ir a buscar otro central, tenemos plazas de extranjeros y también tenemos plazas nacionales, así que puede ser cualquiera de los dos”, lanzó.

¿Se utilizarán los cupos de extranjero?

Sobre aquello último, Mosa indicó que la idea inicial es guardar un cupo de extranjero en caso de alguna emergencia o el mercado invernal.

“Mira, es una alternativa. Creemos que siempre es importante tener una cartita bajo la manga para saber qué es lo que puede pasar. Creemos importante poder tener una carta bajo la manga, ya sea por algo que queramos reforzar a mitad de año o ya sea que el día de mañana, Dios no quiera, lesiones o cualquier cosa. Siempre es mejor tener alguna cartita”, completó el puertomontino.