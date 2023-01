Universidad de Chile cosechó un amargo empate ante Rosario Central en su segundo partido de pretemporada, donde iba ganando hasta bien adentro el partido, pero terminó igualando con el cuadro trasandino que dirige Miguel Ángel Russo.

Si bien se notó una mejora respecto de lo que fue el primer duelo ante Coquimbo Unido, para un histórico azul no fue suficiente y sencillamente liquidó el presente de Universidad de Chile y mira con preocupación lo que venga.

“Está bien que estén en pretemporada, pero un equipo que no llega al arco en 90 minutos… solo llegó por falencias del rival. No se ve fútbol, puro pelotazo. El primer tiempo me pareció más o menos, pero es poco para lo que es la U”, dijo Héctor Pinto, histórico de la U en conversación con Bolavip Chile.

Pinto no quedó contento con el juego de la U. | Foto: Universidad de Chile

El ‘Negro’ ve difícil que este plantel de la U pueda hacerle collera a Colo Colo y Universidad Católica por el título nacional: “Yo no sé qué es lo que se pretende para el futuro, pero esto no sirve. ¿Pelear un campeonato con ese equipo, con ese fútbol? No sé”.

Pese a lo malo, rescata cosas buenas: “Me llamó la atención el chico Huerta; encarador, hábil, con personalidad, él me gustó mucho. Pero los demás… me he preocupado de mirar a Fernández (Leandro) que dicen que va ser furor y la verdad es que no le veo nada, no es que venga aquí a reforzar a la U o que sea más que otros”.

ver también Tito Awad se la juega con proyección para el 2023 de la U

“A lo mejor soy muy exigente, pero quiero ver otra cosa. Me da pena ver a la U, que no haya referentes que ayuden a recuperar esa identidad que tanto tenemos”, dijo en el cierre un acongojado Pinto.