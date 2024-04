Universidad de Chile tendrá una sorpresiva modificación en el once inicial que enfrentará a Huachipato. Ante la suspensión de Franco Calderón, el entrenador Gustavo Álvarez determinó el ingreso de Renato Cordero en la defensa. Ello no le gustó para nada a Tito Awad.

El reconocido periodista se manifestó frente al drástico cambio en los micrófonos de La Magia Azul. Aseguró que la U no necesita un volante en dicho sector, menos teniendo a la mano a David Retamal. Para el comunicador, el novel zaguero lo hizo bien ante Unión Española y Coquimbo Unido.

“Cómo Retamal, que lo hizo estupendamente bien para ser sus primeros pasos, sea superado como titular por Cordero que no es central. Además, le tiran un centro y mide 1,70 o 1,72 (metros)”, comenzó indicando el acérrimo hincha de Universidad de Chile.

Sin embargo, sí hizo hincapié en algo. Le gustaría ver a Renato Cordero de estelar en la U, pero en su puesto natural: como volante de salida. “Me llamaría mucho la atención. Si me dices que acompaña a Marcelo Díaz, ahí si me gusta. Prefiero a Cordero en el quite, centralizado”, agregó.

Tito Awad exigió a David Retamal en Universidad de Chile.

Tiempos de cambios en Universidad de Chile

Además del cambio de Renato Cordero por Franco Calderón, en la U se proyecta otro cambio para la visita a Talcahuano. El entrenador decidió el ingreso de Matías Sepúlveda por el suspendido Israel Poblete. El zurdo tendrá su primer encuentro como estelar.

Con ello, la formación de la U sería con: Gabriel Castellón; Matías Zaldivia, Renato Cordero, Ignacio Tapia; Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda, Marcelo Morales; Maximiliano Guerrero, Cristián Palacios y Leandro Fernández.

¿Cuándo juega la U?

El próximo partido de la U es contra Huachipato por la décima fecha del torneo local. Se jugará el domingo 28 de abril, desde las 15:00 horas, en el Estadio CAP-Acero de Talcahuano.