Universidad de Chile nuevamente será el equipo chileno que representará a nuestro país en la Copa Libertadores de Futsal que este año se realizará en Argentina entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre donde los azules terminaron en el noveno puesto en la última edición.

Los azules integran el grupo A junto al cuadro local de San Lorenzo, quienes además son los actuales campeones, Cerro Porteño de Paraguay y la Società Sportiva Bocca de Ecuador buscando poder instalarse en la segunda fase.

No obstante y a falta de 12 días del arranque de la competencia, aún el cuadro que dirige René Tejías no cuenta con financiamiento necesario para viajar al otro lado de la cordillera. Frank Carrasco, uno de los estandartes del equipo, dialogó con Bolavip y entregó todo lo relacionado a las campañas que están realizando para poder tener un poco de ingresos.



"Muchos son hinchas de la U y por ahí tomamos la decisión de tomar el proyecto. Uno esperaría un apoyo del club al cual representas, pero no tenemos un apoyo más allá. El técnico y el kinesiólogo son quienes hacen las gestiones", dijo Carrasco.

Además, agregó que esperan poder financiar de manera más propia el proyecto. "Estamos tratando que nos den la autonomía para nosotros poner nuestros auspiciadores y poder financiar la rama masculina adulta, la rama femenina adulta y la sub 17. Se que tenemos una deuda con un gimnasio donde entrenamos y no se ha pagado. Esperamos que el club nos ayude en eso".



Sobre la finalidad de la campaña es poder ayudar a los jugadores que quieren representar a la U, pero la idea es que les sirva de viático a los futbolistas, porque muchos de ellos esto es un hobby, ya que tendrán que dejar sus trabajos por el tiempo que dure la copa, Carrasco dijo que "es un mes que salen para atrás y que no van a producir. Se gana experiencia, pero esto es para amortiguar un poco la responsabilidad ya que algunos pagan dividendo, tienen familia, etc y aparte para nosotros tener allá una especie de caja chica para comprar todo lo que se necesite y que no ponga la organización".

El contrato de concesión a Azul Azul no compromete deportes como el futsal, pero sí a ellos les gustaría tener un poco más de apoyo. por mientras siguen realizando campañas y esperan el aporte, sobre todo de los hinchas.