Ex jugador de Universidad de Chile que brilla en Curicó Unido aconseja a los cracks de la cantera azul que la rompen en el primer equipo

Universidad de Chile ha tenido un año para el olvido en cuanto a resultados en la cancha se refiere, en donde marchan a tres puntos de la zona de descenso en el Campeonato Nacional 2022 y están instalados en los cuartos de final de Copa Chile sin exhibir un buen juego.

Pese a los resultados adversos, el conjunto azul sí ha podido sacar cosas positivas como lo ha sido el surgimiento de figuras jóvenes como Darío Osorio y Lucas Assadi, quienes actualmente la rompen en el primer equipo dirigido por el uruguayo Diego López.

Uno que conoce de cerca lo que es salir de la cantera de Universidad de Chile es Yerko Leiva, formado en las inferiores de la U que hoy por hoy brilla con Curicó Unido metido en la parte alta de la tabla de posiciones.

Assadi es de las promesas en Universidad de Chile. | Foto: Agencia UNO

En conversación con Deportes 13, Leiva recordó su pasado azul: “Yo con la U estoy agradecido, porque estuve muchos años ahí, me formaron como jugador, me dieron muchas herramientas que me ayudaron a debutar, a poder salir campeón”, aseguró.

Leiva, ahora en otra vereda, ve con preocupación la actualidad de los azules: “Como equipo grande uno nunca se imagina que puedan estar así, pero yo confío en que se va a poder sacar adelante. Espero que les vaya súper bien y que tengan todo el éxito”.

Una de las figuras del cuadro tortero, incluso, tuvo un potente consejo para los cracks de la cantera azul que están surgiendo como Osorio y/o Assadi: “Yo los conozco un poco más a los dos porque mi hermano los tuvo de compañero en la U y estoy feliz por ellos, por el momento que están atravesando. Tienen que seguir igual y mejor, ser profesionales, el tema de la recuperación, la alimentación, la proteína, todo eso es importante. Quizás yo en ese momento no lo tenía muy en cuenta a esa edad, sobre todo el tema de la recuperación, la proteína y el suplemento, yo creo que eso es algo fundamental para tu rendimiento”, aconsejó.

Osorio y Assadi cada vez son más una realidad que una promesa y, el próximo sábado, tendrán una oportunidad consagratoria cuando enfrenten en el clásico universitario a Universidad Católica con la obligación de dejar los tres puntos en casa si no se quieren complicar en la parte baja de la tabla.