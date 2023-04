Ex técnico de Universidad de Chile no vaticina sobresaltos para la U: "La experiencia de Pellegrino nos va a llevar a tener un año tranquilo"

Universidad de Chile está teniendo una buena temporada 2023 después de haber pasado por un verdadero calvario durante varias temporadas, en donde los azules no hacían noticia por pelear cosas importantes.

Este año y bajo el mandato de Mauricio Pellegrino, las cosas parecen haber cambiado y la U está al asecho del líder Huachipato en el Campeonato Nacional 2023 y en Copa Chile se anotó una goleada histórica ante Chimbarongo por 10-0.

Miranda recordó su paso por la U y elogió a Pellegrino. | Foto: Photosport

Uno que evaluó su paso por los azules la temporada pasada en donde tuvo que ponerse el overol fue Sebastián Miranda: “Estar en el primer equipo fue una experiencia inolvidable. En ningún momento tuve dudas a pesar de que la situación era complicada en Universidad de Chile, pero confiaba en los jugadores”, dijo a DIRECTV Sports.

“La decisión de no seguir en el primer equipo se tomó en conjunto. Universidad de Chile me propuso continuar como entrenador, pero no había podido cumplir las funciones que me llevaron en el fútbol formativo. El club necesitaba a alguien con más experiencia”, complementó.

Miranda cree que este año, la U no pasará zozobras con su nuevo DT en el banco: “La experiencia de Mauricio Pellegrino nos va a llevar a tener un año tranquilo y cumplir los objetivos que se han ido planteando. A Assadi y Osorio les tocó asumir responsabilidades no propias, han madurado en el equipo”, dijo en el cierre.