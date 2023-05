El reconocido periodista, Francisco Eguiluz conversó con Bolavip Chile y no tuvo filtro para hablar sobre los incidentes que se vivieron en el Clásico Universitario

Los incidentes que ocurrieron el fin de semana recién pasado en el Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica aún se mantiene en la retina de varios, quienes hasta hoy en día siguen lamentando lo que fue este acto delictual por algunos llamados ‘hinchas’ de la U, quienes lanzaron objetos no permitidos al campo de juego y se terminó suspendiendo el compromiso.

Ante esta bochornosa situación, el periodista Francisco Eguiluz conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió duramente a lo que fueron estos hechos en el Ester Roa de Concepción, en la que apunta en primera instancia a la nula gestión por parte del presidente de la ANFP, Pablo Milad en querer erradicar a estos vándalos de los estadios.

“La autoridad además aparece cuando aparece la máxima autoridad del país diciendo que son unos pocos, claramente la información no está llegando, no son unos pocos, son miles los que están amparados y financiados muchas veces por dirigentes, muchas veces por el ANFA, muchas veces por el narcotráfico o sea al final cuando uno ve el Twitter del presidente, cuando uno ve la broma de la ANFP, cuando uno ve a un Pablo Millad, acá, ya todo da lo mismo.”, comenzó señalando Eguiluz.

Manteniéndose en esa línea, el comunicador explica que este tema de la violencia dentro de nuestro fútbol tuvo un momento perfecto durante la pandemia para poder intervenir en este sensible tema, el cual hoy parece haberse escapado de las manos por completo.

“No se ha investigado nunca el tema las barras. Tuvimos dos años de pandemia, donde la gente no podía ir al estadio en el momento perfecto para intervenir y para sacarlos para siempre, pero nunca les interesó pues en total son los que hacen campaña, son los que salían para el estallido, todos juntos y los aplaudían. Al final uno siente que a todos les da lo mismo”, detalló.

El panelista quedó totalmente atónito al conocer que los 22 detenidos tras los incidentes en el Ester Roa hayan quedado en libertad, dejando un antecedente muy negativo para lo que se venga con esta polémica.

“Los 22 detenidos, están todos libres hoy día. Es el mejor ejemplo de que todo va a quedar en nada y que todo va a morir ahí. Cuando pudieron intervenir las barras, no lo hicieron. Eran dos años donde la pandemia te permitía hacer de todo. Y no se hizo, no se hizo porque a nadie le interesó, a nadie le importó”, declaró a Bolavip.

También, el relator de Radio Bio Bio tuvo palabras para lo que fueron los dichos del ministro de Deportes, Jaime Pizarro y calificó lo que ha sido el plan de Estadio Seguro, el cual ha sido bastante criticado en estas últimas semanas por los constantes incidentes que han ocurrido en los distintos estadios de nuestro país

Serios incidentes se vivieron en Concepción | Foto: Photosport

“Pizarro ya estuvo en el cargo cuando ese tenía otro nombre digamos, y no hizo nada. Pizarro, con tal de estar bien para todos lados, al final no es mucho lo que hace. Lo de Estadio Seguro es lamentable, yo sé que le ponen todo el empeño al mundo, pero trabajan 3 o 4 personas en Estadio Seguro y es prácticamente imposible que puedan hacer algo, porque además cuentan con unas herramientas legales que son lamentables. Los detenidos de ayer, salieron libres hoy no porque al juez se le ocurrió, es porque las herramientas legales obligan al juez a dejarlos libres”, comentó.

Finalmente, Eguiluz llamó a las autoridades pertinentes a tomar cartas en el asunto de manera rígida y uno de los planes que propuso es poder sancionar a los equipos con pérdida de puntos ante acciones como las que se vivieron en Concepción.

“Cuando pasó esto con Martín Parra el año pasado, que pasó exactamente lo mismo, uno proponía que pierda los puntos de la Católica. Bueno, yo proponía que la U pierda los puntos. No te soluciona nada. Porque como los dirigentes de la U no les interesa la U. O sea, si Michael Clark el otro día sale diciendo que refundaron la U, esta es la refundación de Clark, ahí está. Manda la barra, no manda él”, cerró.