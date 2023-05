Sin duda que el fútbol chileno pasa por una de sus crisis más importantes en los últimos años y todo esto debido a los constantes actos de violencia que se producen dentro de los estadios de nuestro país, en donde este fin de semana en lo que era una nueva edición del Clásico Universitario entre la U y la UC, se vivió un terrorífico momento que fue la gota que rebalsó el vaso ante estos hechos lamentables.

Sobre este critico momento del fútbol nacional, el periodista José Antonio Prieto conversó en exclusiva con Bolavip Chile y tomó la palabra para analizar esta dramática situación que se vive con la violencia en los estadios, en la que hace un llamado importante para comenzar un proceso regenerativo de nuestro balompié desde cero.

“Bueno, yo creo que esto es el fin de una película anunciada por largo tiempo. Probablemente el fútbol tiene que comenzar de cero en todo esto que tiene que ver con la organización de los estadios y seguridad”, partió declarando Prieto.

Profundizando, el ‘Toño’ mostró toda su extrañeza que con los constantes episodios de violencia que se han llevado a cabo, ningún club haya dado un golpe importante a la ANFP para que tome grandes cartas sobre este asunto, el cual se les fue de las manos hace mucho tiempo.

Los incidentes que se vivieron en el Ester Roa | Foto: Photosport

“No están capacitado para nada, ni para controlar a las personas, ni para darle seguridad, ni para que el partido se desarrolle. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer cambios, cambios drásticos. Me llama la atención que los clubes no hayan golpeado la mesa hacia la ANFP hace rato, me llama la atención que los clubes no le hayan golpeado también a las autoridades”, declaró a Bolavip Chile.

Finalmente, Prieto indicó mostró toda su preocupación con el presente que vive el fútbol chileno, en la que espera que desde los entes pertinentes tomen medidas de alto impacto para poder darle un cambio a esta crisis que se están presenciando habitualmente desde las tribunas.

“Aquí se necesitan cambios urgentes, Están totalmente sobrepasados. Los clubes de fútbol y la ANFP están incapacitados para organizar un partido. Les va a costar meterse la mano en el bolsillo y luchar, les va a costar volver a tener la credibilidad de los espectadores. El fútbol fue robado por los violentos”, cerró.