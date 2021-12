Gonzalo Espinoza conversó con la transmisión de TNT Sports tras el agónico triunfo de Universidad de Chile ante Unión La Calera y que le permitió mantener la categoría, la cual pasó por varios minutos perdida.

En cuanto a la consulta de si este compromiso será recordado por mucho tiempo, el mediocampista coincidió y además expresó sus sensaciones tras lo demostrado en el partido y también los deseos para el futuro en La U.

"Sí, la verdad que emocionante como se dio. Fue un partido frustrante, porque tuvimos las ocasiones más claras y no entraba. Son partidos de mier... que por más que uno insista no se notaba, se nos dio al final. Si bien no es una ocasión como para celebrar, pero por como se dio sí. La verdad que un desahogo inmenso, espero que la U nunca más vuelva a pasar por esto y nada, estoy feliz, emocionado, contento, porque mi familia la sufrió mucho y la hemos pasado mal. Creo que ha sido mucho la carga que hemos llevado en el último tiempo y la verdad es que estoy contento por eso, porque es un descanso para nosotros", dijo.

Por otro lado, repasó a los criticos durante los últimos días, quienes algunos no estaban seguros que el elenco laico se mantuviera en primera y que ahora pudieron revertir todo ante aquellas críticas.

"Claro, así es. Por momentos estábamos descendidos y esta semana se hablaron e inventaron tantas cosas que también un mensaje para esas personas que nos querían ver muertos, la verdad que todos nos mataban, pero jamás nos iban a ver muertos. Así que esa va dedicada a ellos, para los que hablan sin tener argumentos y querer meter a un equipo grande peor de lo que estaba. Qué te puedo decir ahora, puede que sea mi último partido en la U, lo tomo así y qué mejor que despedirme de esta manera, ganando. Soy hincha del club, siempre lo dije y la U esta donde tiene que estar. Espero que nunca más vuelva a pasar esto", explicó el Bulldog.

Por otra parte, para Espinoza pudo ser el último partido vestido de azul, pues termina contrato tras el cierre del Campeonato Nacional y ahora debe resolver si continúa o no para el próximo año.

"La verdad es lo que uno piensa en estos momentos, porque como se ha dado todo. El tema de nogociaciones, no hay acercamientos casi son nadie. Que sea con Larri (Larrivey) y que lo merecía hace mucho tiempo, entonces se demora mucho. La verdad no estoy pensando en eso, ahora quiero disfrutar y llegar a mi casa a abrazar a mi familia. A toda la gente que sufrió, mis amigos, mi gente cercana. Entonces, darles un abrazo, llamarlos. La verdad que lo pasamos muy mal, amenazas, miles de cosas y uno que es padre no quiere que hijo vean ese tipo de cosas", agregó.

También se manifestó ante las críticas hacia su juego y reconoció que no le toma mucha importancia y lo toma de quien venga, siempre y cuando sean desde la misma profesión.

"Soy una persona que no lee mucho, no ve tantas cosas. Si me critica alguien, que sea del mismo rubro o que sepa lo que se siente aquí dentro o que sepa lo que es estar con toda la presión de esa gente. Ahí sí lo tomo en cuenta, pero que me critique alguien que está sentado en un lugar con lentes, sin hacer más de lo que hago, me da igual", añadió el nacido en Constitución.

Por último, agradeció a los hinchas, quienes se mantuvieron siempre presentes pese al difícil año, que el banderazo de este sábado fue una situación especial y que son momentos que no olvidará en el futuro.

Sí, impresionante. La verdad es que quiero darles un mensaje a ellos. Ayer, si no salieron lágrimas es porque uno venía concentrado en el tema partido, pero lo que hicieron ayer, hoy y todo el año, que no se ha podido hacer un banderazo en el estadio, es impresionante. La verdad es que los quiero felicitar, muy emocionante que tanta gente se junte y que nos motive de esa manera, porque es la número uno. Esas cosas quedan marcadas en el corazón y me las llevo para siempre", sentenció.