Hernán Galíndez comienza a convertirse en uno de los hombres pilares para Santiago Escobar en ser titular de cara a los desafíos del fútbol chileno. Una de las nuevas incorporaciones que sumó el club para esta temporada ha dicho presente en los dos amistosos que disputó la institución en la pretemporada, a pesar de que en el primer fue sustituido por el joven Cristóbal Campos.

Los hinchas fanáticos del elenco bullanguero rápidamente han colocado el nombre del ecuatoriano en la mesa comparándolo con uno de los referentes e ídolos de la institución como lo es Johnny Herrera. El exfutbolista azul ha expresado que, para él, se inclina más por la titularidad de Campos por sobre la de Galíndez.

Situación que no ha estado ajeno a las comparaciones entre ambos futbolistas. Es producto de esto que el actual portero universitario, Hernán Galíndez, conversó con La Tercera, donde fue consultado por esta situación y dio a conocer las intenciones que tiene para evitar todo tipo de comparaciones entre ambos deportistas.

“La verdad es que no vengo a pensar en eso (en las comparaciones). No es mi trabajo pensar en eso. No vengo a reemplazar a nadie. Me contrataron y trataré de dar lo mejor de mí y por eso no entro en polémicas. Jamás me pondré a la altura de ningún arquero que estuvo antes y se lo dije el otro día personalmente a Johnny Herrera”.

Pero eso no fue todo, debido a que también agregó que “Además, en todas las paredes del CDA está Johnny y se la importancia que tiene en esta institución”, destacando la idolatría que tiene el exfutbolista de la Universidad de Chile al interior del club.

Sin embargo, aprovechó la instancia para descartar cualquier tipo de problema que se pueda generar al respecto. “Pero no vengo a compararme con él, sería ilógico que me compare con él en todo sentido. Yo vengo a tratar de ser un aporte y cuando me toque partir, espero que se acuerden que estuve aquí y no me comparen con nadie”.

Sobre este mismo punto, el ecuatoriano expresó que “Lo que sí sé es que puedo atajar en un equipo grande como éste y sé lo que es jugar cosas importantes, pero de ahí a compararme con los que estuvieron antes, no. No me meto en eso”, señaló al respecto.

Finalmente, Hernán Galíndez fue consultado sobre los dichos de Johnny Herrera en expresar públicamente que se inclina por la titularidad de Cristóbal Campos, por la cual respeta su opinión y señala que el portero se encuentra en otra faceta hoy en día.

“Está perfecto. Jamás opino de opiniones. Y si Johnny considera que la mejor opción es Cristóbal, está en todo su derecho. Y no voy a decir si me duele o no, esas son cosas que hay que entender, él está en otra faceta de su vida y opina de fútbol y hay que respetar su opinión, como la de todos”.