Santiago Escobar fue el elegido por Luis Roggiero para enmendar el rumbo extraviado por Universidad de Chile en las últimas temporadas. Sin embargo, fue despedido tras dirigir 11 partidos en los apenas pudo sumar 11 puntos y cosechar un paupérrimo rendimiento del 33,3 por ciento, quedando muy cerca de los puestos de descenso.

Su partida fue abordada por el portero Hernán Galíndez, quien conoció a Sachi desde su paso por el fútbol ecuatoriano. Reveló una conversación que tuvo con el estratega cafetero, expresó su enorme cariño por él y apuntó a los errores que le costaron el puesto en los azules.

“Lo hablé con él antes de que se fuera de Chile, era el momento en el cual se había desgastado la relación de las dos partes, y cuando llega ese punto es difícil levantar. A veces las cosas se confunden, a Santiago lo quiero mucho, pero no por ser técnico, sino por la persona qué es. Lo conocí cuatro años en Ecuador, viví muy de cerca el proceso de superar la enfermedad que tuvo y eso me hizo cercano a él, pero se confunde el hecho de querer a una persona con querer al técnico”, comenzó en conferencia de prensa.

Añadió que “el cómo entrenador cometió errores como nosotros, cada uno tiene un porcentaje de responsabilidad, pero no puedo dejar de decir que es una persona cercana a la que respeto mucho y que entendí que lo mejor para todos era que no siguiera en el club. En la parte deportiva no se venían haciendo bien las cosas, pero yo separo, eso no quiere decir que esté triste o que me quiera ir porque se fue, esas cosas no son así”.

Al ser consultado por los errores que apuntó del DT, el seleccionado ecuatoriano expuso que fueron aspectos “deportivos” y aprovechó de hacer un fuerte mea culpa por no tener a la U más arriba en el Campeonato Nacional.

“Es un error deportivo, puede haber equivocado cambios, en los entrenamientos. Todos cometimos errores, la culpa no es sólo de Escobar, los que entramos a la cancha somos nosotros, esto no es PlayStation donde puedes mover a los jugadores desde afuera. Dije puntualmente que todos tenemos un porcentaje de error, pero echan al cuerpo técnico porque no van a echar a 25 jugadores. Santiago intentó por todos los métodos para sacarlo adelante, modificó su forma de juego, pero no pudo levantar la situación, no entendimos lo que él quería, pero no es el único culpable”, explicó.

Hernán Galíndez analizó el ciclo de Santiago Escobar. / FOTO: Agencia Uno

Para finalizar también se refirió a sus presentaciones. “Me hicieron un montón de goles y es algo que debo mejorar, lo que quise decir es que el cuerpo técnico tiene responsabilidad como todos nosotros”, completó.