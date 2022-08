En este año tan especial para Universidad de Chile donde ha tenido que recurrir a muchos jugadores de la cantera, las opiniones de históricos no se han dejado esperar. Ahora fue Horacio Rivas quien aconseja a Darío Osorio para que trascienda aún más en la U.

Como no ocurría hace muchos años, Universidad de Chile apeló a la cantera, a esos jugadores formados en casa y que bajo el alero del Centro Deportivo Azul han debido estar atentos porque el momento tan esperado, llegó durante esta temporada.

Unos más que otros, algunos que ya son titulares, otros que han sumado algunos minutos, mientras que también han aparecido en alguna convocatoria de partidos, pero todavía son la fortuna de haber debutado.

Pero eso demuestra la situación que ha debido sortear la U este 2022, temporada extraña, pero que ellos no van a olvidar, en específico Lucas Assadi y Darío Osorio. Amigos, compadres de hace muchos años en la U y que ahora ambos viven juntos lo que tanto soñaron. Ser titulares en el primer equipo azul.

Jugadores especiales y diferentes, que le darán mucho a los universitarios si es que permanecen un par de temporadas antes de emigrar, que por el talento que tienen, pareciera que eso se dará, inevitablemente y en conversación con Bolavip, Horacio Rivas no dudó en entregar algunos tips para que sigan desarrollándose y creciendo en el fútbol y ojalá vestidos con la azul de la U roja en el pecho.

"Por supuesto que la primera imagen que queda en la retina es que son jugadores que marcan una diferencia, que son exportables incluso. Me gustaría que vivieran más el proceso independiente que uno está atento y consciente de lo que se vive hoy día en el fútbol, pero me gustaría que consolidaran más carrera todavía, que se fueran con un torneo jugado", comentó el reconocido Car'e pato.

Desde luego, Rivas Sostiene que "lo más importante es que ellos estén aterrizados, conscientes de lo que están viviendo, la vorágine que se les vino encima de saber que eran jugadores que estaban participando en sus series y hoy día son jugadores que son activos y permanentemente están actuando en el primer equipo. Eso da cuenta que lo hicieron de buena forma, que marcan diferencia. Pero lo más importante es que ellos asuman el rol que están haciendo hoy en día, son jugadores de casa junto con Bastián Tapia que también ya es un jugador que marca diferencia en cuanto que ya ha jugado. Hay que mostrarles el camino", dando a entender que es necesario acompañarlos.

Sobre cual llena más su paladar, el ex defensor argumentó que "es muy injusto inclinarse por uno. Osorio ha aparecido más, ha convertido goles, ha estado en momentos importantes, pero Assadi es un jugador que marca diferencia en los partidos, que ha aparecido en los partidos y puede resolver un problema cuando se ha provocado".

Sin embargo, cuando se refirió a La Joya de Hijulelas, Horacio Rivas entregó un particular concepto. "Osorio más que corregir, debe ir entendiendo que los partidos le tienen que empezar a durar noventa minutos, no son de 45, no son de tiempos y debe ir creciendo, todos los jugadores que tiene la U y que son una posibilidad cierta de saber lo que se va a jugar el equipo de aquí a fin de año", puntualizó.