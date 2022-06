El ex jugador de Universidad de Chile, Horacio Rivas, habló en exclusiva con Bolavip Chile sobre la llegada de Nery Domínguez a la U y pidió que el arribo del argentino le sirva a Bastián Tapia para que suba el nivel y tome protagonismo en la U.

Universidad de Chile espera con los brazos abiertos la llegada de Nery Domínguez desde Racing Club de Argentina, equipo en donde el jugador trasandino era un crack absoluto y ahora llega a la U para aportar su granito de arena y levantar el nivel de los azules.

Lo más probable es que Domínguez se calce una camiseta de titular de manera repentina y tenga que asumir protagonismo en el equipo de Diego López que debutará en la segunda rueda del Campeonato Nacional 2022 este sábado ante Unión La Calera.

Uno que es voz autorizada para hablar de la U es Horacio Rivas, ex jugador azul que se sentó a conversar con Bolavip Chile. Carepato celebró la llegada de Domínguez y espera que le sirva a Bastián Tapia.

Rivas le pide protagonismo a Tapia. | Foto: Agencia UNO

“Viene de jugar el fin de semana, despedido por todos en su equipo por lo tanto no es un jugador de esos que antiguamente había que esperarlo tres o cuatro partidos. Tiene que ponerse la camiseta y jugar”, arrancó diciendo.

Consultado por la obligación de rendir de inmediato, Rivas aseguró que “Más que obligación, es una responsabilidad que tiene y por la que se lo contrata. Era un líder dentro de su equipo en Racing que marcaba esa diferencia y eso es lo que necesita la U, necesita jugadores de jerarquía que vengan a colaborar y aportar”.

“Se le trae por un asunto de rendimiento y fortalecer al equipo, yo siento que el que tiene que crecer es Bastián Tapia. Este muchacho es capitán porque no va estar Felipe (Seymour), él pasa a ocupar ese puesto y a mí me gusta. Hay mucha gente que ha criticado el hecho de que Tapia es el capitán con la edad que tiene, al contrario, se le da una responsabilidad justamente porque no hay más jugadores de casa y tiene que demostrarlo”, dijo.

ver también Schiappacasse le pega duro a Tudor por troleo a Johnny Herrera

En el cierre, Carepato espera de todo corazón que la llegada del trasandino le sirva como un buen complemento a Bastián Tapia y levante su nivel: “Tiene que afirmarse y confirmar la confianza que se le ha puesto en él. El crecimiento de los defensas pasa por el acoplamiento que pueda tener con sus compañeros de zaga y en este caso a Domínguez”, remató.