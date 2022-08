Universidad de Chile está en crisis, pero aún queda tiempo para remediarlo. Los siete partidos que restan para finalizar el Campeonato Nacional serán verdaderas finales y deben jugarlas como tal.

En esa línea está Horacio Rivas, quien en diálogo con Bolavip Chile sostiene esta teoría y que toda la institución, tanto los que están internamente como los hinchas, deben entender la coyuntura que tiene el club y solo resta apoyar.



"Quedan siete finales y la U debe asumir esa responsabilidad. Pero hay siete finales que no tan solo jugará el equipo, si no que los hinchas, los dirigentes, la gente que trabaja en el club, los que están alrededor del club. Debe haber un compromiso general y nadie se puede equivocar, nadie puede regalar nada más, manifiesta Carepato.



El ex defensor azul agrega que es necesario asumir el compromiso de lo que se juega el cuadro estudiantil. "El único comentario positivo que hay que generar de aquí en adelante es que estas finales hay que jugarlas a ganar. Es una realidad que hay que vivirla y nadie puede estar ajeno".

Siete finales tiene la U por delante. Rivas pide salir a ganar (Agencia Uno)

A la consulta si es necesario que el técnico diera un paso al costado, Rivas no evade las culpas del uruguayo, pero no debiese dejar su puesto. "Primero creo que Diego López no tiene la culpa. Él está en una posición incómoda para cualuqier entrenador y me pongo en los pantalones de él, no ha tenido la varita mágica como para poder dar una dirección diferente, es una realidad. Pero también hay una realidad club de la cual nosotros tenemos que tener la responsabilidad hoy en día, hacer evaluaciones de una serie de detalles, pero hoy día no me preocupo del entrenador, no le quito la responsabilidad, pero el ambiente no puede seguir provocándose ni dentro ni afuera de la cancha".

También tuvo palabras respecto al comportamiento de los fanáticos y la tristeza que les produce ver a la U así. "No se puede volver a jugar como se jugó con la Católica que dejó un sabor amargo para todos y que el hincha debe entender, a ver, cuando digo hinchas habían cerca de 25 mil en el estadio y ¿Habrán sido 200, 300? ellos deben entender que no son hinchas y que creen que porque tienen la U en el pecho y porque salta a la cancha está logrando algo positivo lo único están logrando un daño tremendo, no solamente a nuestro club hoy día por la situación que estamos pasando, si no al fútbol chileno. Hoy más que nunca necesitamos del hincha verdadero", cerró Rivas.