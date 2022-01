Universidad de Chile está pasando por un proceso de restructuración en lo futbolístico después de lo que fue el desastroso 2021 en donde los azules coquetearon con la Primera B. Ahora, de la mano del nuevo técnico, Santiago Escobar y de refuerzos como Cristián Palacios y Ronnie Fernández, en la U quieren volver a ser el equipo protagonista que acostumbran ser.

Uno que es voz autorizada para hablar de la U por su pasado es Johnny Herrera, histórico ex portero universitario que hoy por hoy se desempeña en medios de comunicación comentando el acontecer del fútbol nacional.

En diálogo con El Mercurio, Herrera comentó la pretemporada de la U en donde perdió ante Colo Colo y Boca Juniors: “No me convenció para nada. Antes del partido (ante Colo Colo) comenté que solo tenía esperanza, porque lo que se está haciendo a nivel de dirigencia lo veía y lo veo muy malo, partiendo por la contratación de jugadores”, dijo al inicio.

“Después, cuando terminó el partido, quedé con menos esperanza para lo que viene, porque más allá de que lleven poco tiempo entrenando, vi un equipo sin una idea clara de juego y los refuerzos que llegaron no me convencieron para nada”, complementó. Ante los xeneises, Herrera asegura que “Mostró un poco de orden y algunas ideas, como apretar un poco más, pero no cambia mucho lo que pienso. A este equipo le falta mucho plantel”.

El ex arquero después habló de Hernán Galíndez, diciendo que “Si bien no es mal arquero, no sé cuál era la necesidad de traerlo teniendo a Cristóbal Campos. Para qué trajiste a José María Carrasco, al que le falta mucho para ser un buen zaguero, si tenías un probado como Ramón Arias; son decisiones que no se entienden”.

Herrera hincó el diente en el tema de los arqueros, asegurando que “Campos tiene 21 y demostró más que todos los arqueros que debutaron en los últimos 20 años en Chile. Tienes un proyecto único en el país y lo estás desaprovechando, así de simple. Si haces un comparativo del juego con los pies, Campos juega mucho mejor, está muy por sobre Galíndez en esa faceta”, dijo para cerrar con lo que le hace falta a la U: “Claramente hay que traer un par de volantes de contención y dos buenos centrales, lo que hoy no existe”.