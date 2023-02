Universidad de Chile encontró un triunfazo el pasado sábado en La Serena ante Magallanes y alcanzó los seis puntos en cuatro partidos disputados en el Torneo Nacional 2023.

Su gran figura fue Cristián Palacios, quien marcó los dos goles de la victoria y parece ser el hombre inamovible para Mauricio Pellegrino en la delantera. El Chorri ha sido determinante para los azules y por aquello es que los elogios no se dejaron esperar.

José Luis Villanueva destacó la cualidad que posee el charrúa para concretar las chances de gol y lo importante que es para los universitarios ante un sistema de juego que aún está en rodaje.

"La U está súper limitada a la calidad de gol que tiene el Chorri. Qué manera de meter goles ese muchacho, una facilidad y no es el más rápido, no es es el más fuerte, no es el más técnico, pero está ahí. Filippo Inzaghi, el tipo está ahí", sostuvo el ex atacante en Pauta de Juego.

El delantero marcó los dos goles de la U ante Magallanes | Foto: Agencia UNO

En cuanto al análisis más general del juego de Pellegrino, el comentarista aseguró que aún le falta agregarle cosas al equipo y que debería arriesgar más.

"Creo que no elige el equipo bien, pero ganó y va a quedar como que lo eligió bien, pero sumó y era algo que no había podido hacer. Con un Magallanes que defensivamente no tuvo un buen partido tampoco, pero me pasa que al equipo no le pone la cantidad de sal que está pidiendo el plato. Es como que le pone pisquita con Osorio y después el resto sigue con lo que siente que puede cuidar un poquito más. Como que le falta arriesgar un poquito", agregó.

"Cuando digo que le falta sazón a ese equipo, que le falta arriesgar un poquito más, hablo solamente desde dar un poquito más de espectáculo, de jugar un poquito mejor. Pero si me preguntan a mí si la U no está en Cuidados Intensivos, está ahí como más o menos, como que igual está enfermo. Entonces hay que ir pasito a pasito no más", cerró Villanueva.