Universidad de Chile ya no le puede hacer el quite al Superclásico, por lo que no esperaron un día para comenzar a preparar el plantel para el duelo ante Colo Colo, luego del amargo empate contra Unión La Calera.

Por lo mismo, la idea del técnico Mauricio Pellegrino es poder recuperar a sus jugadores lesionados, para el duelo del domingo 12 de septiembre, donde las miradas están puestas en el trabajo de Cristián Palacios.

El Chorri ha estado al margen de los últimos encuentros por un microdesgarro en el sóleo derecho, pero poco a poco se ha ido incorporando a los entrenamientos.

Chorri Palacios con Ignacio Tapia en la marca. Foto: U. de Chile.

Una prueba de ello lo dio la misma Universidad de Chile, quienes en redes sociales publicaron una fotografía del delantero uruguayo entrenando con balón, que de inmediato ilusiona a los hinchas de la U.

"El Chorri ya pensando en el Superclásico", escribieron en las fotografías, donde incluso se ve haciendo fútbol con la férrea marca de Ignacio Tapia.

La idea es que la próxima semana Palacios pelee su puesto con Nicolás Guerra, pensando en mantener el esquema y como compañero a Leandro Fernández.