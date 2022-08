Universidad de Chile tiene un problema menos y es que se transformó en el primer equipo en completar el mínimo de minutos de jugadores sub 21. Aquí te mostramos la patrulla juvenil azul que cumplió con la norma.

Ha sido un año difícil para la U, en todos los ámbitos con resultados que no son los que el mundo azul esperaba y prueba de ellos es el angustiante puesto que ocupan actualmente en la tabla de posiciones.

Pero si en algo se caracteriza la Universidad de Chile en esta temporada es la gran utilización de jugadores jóvenes y tal como lo informó Bolavip, los estudiantiles son el primer equipo en cumplir la normativa requerida por las bases de la ANFP.

El Artículo 31° sobre las "Reglas relativas a los jugadores que se pueden incluir en la planilla de alineación del partido" se detalla que “en la sumatoria de todos los partidos de la fase regular del Campeonato que dispute cada club, los jugadores chilenos nacidos a partir del 1° de enero de 2001, deberán haber disputado a lo menos el 70% de los minutos efectivamente jugados, considerando para cada partido sólo los primeros 90 minutos”.

Osorio y Assadi, tercer y cuarto jugador sub 21 de la U con más minutos (Agencia Uno)

Es ahí entonces donde la U ya tiene un dolor de cabeza menos y pudo ya cumplir con lo exigido a falta de nueve fechas para el final. Ahora te detallamos en profundidad la Patrulla Juvenil que cumplió con los 1890 minutos:

Marcelo Morales (1.637), Bastián Tapia (1.165) Darío Osorio (986), Lucas Assadi (662), Daniel Navarrete (515), José Castro (253), Simón Contreras (194), Cristóbal Muñoz (127), Renato Cordero (64) y Yahir Salazar (63) este último si bien no ha jugado, por el hecho de participar en una selección sub 20, de manera inmediata aporta con 63 minutos a ese conteo, que en todo caso no ha sido necesario, ya que en los 21 partidos, la U siempre ha tenido a un jugador en cancha, en todo momento.

De seguro ese indicador continuará aumentando ya que hay jugadores claves en el andamiaje del técnico Diego López y algunos, han sido verdaderos aportes en este complicado año azul.