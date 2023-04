Universidad de Chile y Universidad Católica darán vida a la edición 196° del Clásico Universitario, en el que este duelo tendrá un condimento especial para ambas escuadras, quienes de sumar una victoria podrían llegar a la cima de la tabla de posiciones.

En la previa a este duelo, el capitán de la Universidad de Chile, Luis Casanova habló con los medios de comunicación en la conferencia de capitanes y tuvo palabras para lo que será el viaje compartido que tendrán ambos equipos para llegar juntos a Concepción, en la que indica que es un mensaje importante para acabar con la violencia en nuestro fútbol

“Hay que estar en contra de la violencia, de cualquier tipo. Creo que ya como plantel estamos bien grandes y maduros para poder viajar en el mismo avión sin que pase nada, somos gente adulta. Las cosas que pueden pasar quizás en el partido, se quedan ahí en la cancha. Estamos grandes para llevar las cosas más allá”, partió declarando Casanova.

En las últimas horas, un polémico tweet fueron los que emitieron desde la Universidad Católica, haciendo alusión a la falta de estadio de la Universidad de Chile, hecho por el cual recapacitaron y borraron horas más tarde. Ante esto, el zaguero de la U se manifestó ante este hecho, el cual no miró con muy buenos ojos.

El tweet de la discordia por parte de la UC | Foto: Captura Twitter

“Los tweets no los vi, no me ocupo mucho de estar viéndolos. Creo que no está bien, pero también hacemos un llamado a los hinchas para que se porten bien y que esto sea un lindo espectáculo”, declaró.

Finalmente, Casanova se enfocó en lo que será el partido ante Universidad Católica, en la que confía en lo que podrán hacer en este encuentro que puede ser bisagra para lo que puede ser el resto de esta temporada.

“Es importante, sabemos que es un Clásico y los Clásicos se tienen que ganar. Sabemos que el campeonato sigue, nos sirve para ir ganando confianza y aprendizaje para nuestro equipo. Si queremos ganar y lo trabajamos, tenemos que esforzarnos mucho más para ganar este partido. Si ganamos algo es en aprendizaje para seguir en lo que queremos nosotros, que es pelear la punta”, cerró