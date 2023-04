Este jueves se realizó la tradiciones conferencia de capitanes en la previa al Clásico Universitario y en representación de Universidad Católica estuvo Matías Dituro. El portero, quien viene con una lesión en uno de sus dedos de la mano izquierda, es una de las preocupaciones en la precordillera de cara al duelo contra Universidad de Chile.

Los cruzados han sufrido con las lesiones y las expulsiones para este compromiso contra los azules. Gary Kagelmacher está descartado por un desgarro y la suspensión de Mauricio Isla es otro dolor de cabeza para Ariel Holan.



Además, estás en duda Alexander Aravena, Alfonso Parot y Brayan Rovira, quienes presentan molestias físicas y esperan un milagro para que sean opciones para el conjunto franjeado.

El meta aseguró que ha entrenado este semana a la par con el plantel | Foto: Photosport

No obstante, en cuanto a la situación que posee el capitán de la UC, fue consultado sobre en qué condiciones está para dicho cotejo y si podría llegar a ser titular bajo el arco cruzado.

"Esta semana me he reincorporado a los entrenamientos. Lo estoy haciendo de la mejor manera posible. Estoy con una férula en el dedo que me permite poder entrenar, así que estamos yendo de menos a más y espero poder estar a disposición del cuerpo técnico para el fin de semana", sostuvo el meta.



El partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile se jugará el próximo domingo 30 de abril a partir de las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.