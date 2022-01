El centrocampista argentino Marcelo Cañete no se ha presentado a entrenar con Universidad de Chile considerando que Santiago Escobar dio a conocer que no contará con él para la próxima temporada.

Universidad de Chile comenzó a trabajar en la pretemporada de cara a la próxima temporada que tendrá en el Campeonato Nacional 2022. Los azules tienen la gran misión de dejar atrás lo ocurrido en el año pasado donde se peleó el descenso y con una restructuración importante, buscarán estar luchando en los primeros puestos del fútbol chileno.

El centrocampista argentino Marcelo Cañete fue parte del programa Todos Somos Técnicos en TNT Sports, donde se le consultó por su salida del club y donde dio a conocer que el futbolista se mostró bastante sorprendido por la decisión a pesar de que nunca conversó con el nuevo entrenador del equipo Santiago Escobar.

“Para mí fue sorpresivo, manifesté mi malestar y me sorprendió muchísimo. Yo entiendo que no fui lo que fui en Cobresal, pero creo que fue un año duro para todos. No tuvimos las cosas claras, una idea de juego clara. Me sorprendió muchísimo el hecho de que me dejaran afuera. Pero la decisión ya estaba tomada antes de que llegara el entrenador”.

Además, agregó que “Si bien llegó Jeisson Vargas, que juega en la misma posición, no somos iguales. Pero también puede existir competencia sana. Me llamó mucho la atención, más sabiendo cómo juega el entrenador”.

Sobre esa misma línea, adicionalmente el trasandino dio a conocer que “Con el técnico no llegué a hablar. No me llamó, la decisión ya estaba tomada desde antes que terminara el campeonato. Cuando terminó ya al día siguiente me dijeron que no me iban a tener en cuenta”.

Sin embargo, el centrocampista también es autocritico con el nivel que mostró en su llegada al club desde su arribo a la institución dando a conocer que si bien no tuvo buenos momentos en cuanto a lo futbolístico.

“Fue muy rápido mi paso, fueron 8 meses. fue un año difícil para todos, creo que el único destacable fue Larrivey. Mi paso, si bien soy muy autocrítico, no fue bueno, pero en los momentos que tenía que estar creo que aparecí. Obviamente que me quiero quedar en la U, me gusta el club, me gustan los hinchas como se manifiestan y el apoyo incondicional”.

Adicionalmente, el futbolista contextualizó que “Como saben soy jugador transferible y el entrenador no va a contar conmigo, respeto su decisión, pero bueno, hay que seguir ahora, no sé qué va a pasar conmigo, me quedan dos años de contrato”.

ESPERA POR UNA OPORTUNIDAD EN LA U.

Finalmente, el futbolista dio a conocer que espera un llamado por parte del entrenador para saber que él tomó la decisión y que lo vea en la cancha al momento de darle un mensaje al respecto.

“Lo más justo sería darme la posibilidad de presentarme y que el entrenador tome la decisión. Soy del club y tengo contrato. Si al entrenador no le gusta mi forma de jugar, es justo y lo entiendo perfectamente. Pero el hecho de que ni siquiera me den la posibilidad de mostrarme ante un entrenador nuevo... Tomaron la decisión y ya no puedo hacer nada”.