El argentino nacionalizado chileno Matías Rodríguez dejó una huella imborrable entre los hinchas de Universidad de Chile. El ex lateral de 36 años pudo levantar la Copa Sudamericana y se proclamó como el defensa más goleador en la historia del Romántico Viajero con 57 goles, por lo que es voz autorizada para hablar de la U.

Lo cierto es que ex seleccionado argentino anunció su retiro del fútbol profesional hace algunos meses, pero luego echó pie atrás de dicha decisión y hoy está en búsqueda de algún club que quiera contar con él.

Rodríguez no olvida su paso por la Universidad de Chile | Foto: Agencia Uno

En conversación con ADN Deportes, el exjugador del conjunto universitario dio a conocer su situación actual y reveló que todavía tiene la ilusión de volver al club laico.

"Sigo entrenando pero todavía no hay ningún llamado y estoy enfocado en este momento en solo entrenar, pero si ya no hubo llamado se ve complicado y la ilusión se va diluyendo sola", confesó.

“Tuve mensajes que después no fueron respondidos, pero no pasa nada. Hubo mensajes desde Chile. Pero a mi entender, la gran posibilidad que podía pasar era que no hubiese un llamado”, agregó acerca de su opción de volver a nuestro país.

Por último, Rodríguez reconoció que "ya presenté un proyecto en la Universidad de Chile pero no voy a decir de que. A corto de plazo no me veo dentro del club, al contrario, me veo más lejos, pero la ilusión de volver siempre está", cerró.