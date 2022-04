Las aguas están lejos de estar calmas en la Universidad de Chile, al ya conocido mal momento que atraviesa hoy en día el equipo por el Campeonato Nacional, se suma que en esta jornada hubo cambio de directiva en el club, noticia que no fue muy buen recibidas por los hinchas Azules, quienes en la noche del jueves hicieron rayados realizando amenazas hacía una de las nuevas integrantes del directorio.

Ante esta compleja situación, el ex delantero de los Azules Mauricio Pinilla se refirió ante esta situación en Radio Agricultura y no se mostró sorprendido por este nuevo cambio de directorio, el cual para él es seguir agrandando el despelote que tiene Azul Azul.

“Normal, si tienen la cagá en la U hace hartos años, la tienen completita y se han encargado de seguir cagandola. Entonces ¿Qué quieren?, es normal la reacción del hincha”, inició expresando el hoy comentarista.

Pinigol declara que los hinchas de la U ya comprenden toda la situación que viven como club y que no les creen en nada a los personajes que comandan la Universidad de Chile, en expresa un fuerte dicho sobre la situación del club.

“El hincha no es estúpido, el hincha no es tonto. El hincha ya no se compra el cuento ni del estadio, ni de que no va a sufrir en este año, ni de las inversiones, ni de los proyectos deportivos. No hay nada en la U, la U es un barco a la deriva”, aseveró en Agricultura.

Finalmente, Pinilla aclaró que no avalaba los actos de violencia que se cometen sobre ciertas personas del directorio, pero que entiende el choreo de los fanáticos Azules, quienes son parte importante del club.

“Hay cuatro millones de hinchas de Universidad de Chile que saben lo que está pasando en el club y es normal que se enojen. No estoy justificando los hechos de incendiar cosas ni las amenazas de muerte ni nada, pero ya se aburren. Si el hincha paga su entrada todo el fin de semana, el hincha sustenta al club también”, cerró.