Michael Clark salió con el ventilador y fustigó lo ocurrido en Playa Ancha con la agresión a Martín Parra, quien terminó con complicaciones auditivas, luego que cayeron bengalas y bombas de ruido desde la barra de la Universidad Católica. El presidente de Azul Azul, en una extensa charla en Valparaíso, entregó varios detalles de su molestia por cómo se manejó el asunto con el joven meta de la Universidad de Chile y la suspensión del partido.

"Lo que pasó hoy es de la mayor gravedad que puede haber en el fútbol. Venimos a jugar un partido con todas las ganas, le cae una bengala a Martín y eso no puede suceder. No se puede poner en una cancha la integridad de un jugador y no se puede bajar el perfil. Creemos que tiene que haber un antes y un después (...) Las señales que como club queremos es que no puede ser que se tire una bengala y esta cuestión se suspenda y se juegue a los dos días. Este partido se tiene que dar por terminado (...)", dijo el timonel de Azul Azul.

Además, el presidente de la U agregó que "este partido se debió haber jugado sin público, hubo una mala organización y la verdad que vamos a perseguir la responsabilidad desde los autores hasta el organizador del partido, porque no puede volver a suceder. La señal tiene que ser potente y vamos a actuar con todo el rigor que indica la ley".

Michael Clark salió a defender a Martín Parra y a fustigar lo que ocurrió en Valparaíso (Prensa U. de Chile).

De igual manera, Clark dejó en claro que está muy preocupado por lo que pueda ocurrir con Parra, quien fue trasladado hasta Santiago para realizar los chequeos médicos pertinentes por los proyectiles que recibió en Valparaíso.

"Acá hay un jugador que está en la clínica y cuya carrera pende de un hilo (...) Espero que la Federación mañana hable, ya tiene que haber un antes y un después. Hay que dar señales. No puede ser que se de por finiquitado un partido tirando una bengala, poniendo el riesgo de un jugador. Acá paso algo grave (...) Me imagino que el otro club quiera bajarle el perfil", agregó.

Para rematar, Clark mencionó la postura de Azul Azul sobre una supuesta reprogramación del partido indicando que: "Nosotros estamos jugando cosas muy importantes y no estamos para volver a calendarizar el partido. Queremos que el partido se de por terminado y qe esta llave que se de por ganador a la Universidad de Chile por justicia, porque no puede ser que baste con tirar un petardo y se suspenda el partido y después seguir cómo que aquí no ha pasado nada. Esto no puede ser. Hago un llamado que se tomen esto en serio, esto es de la mayor gravedad posible".