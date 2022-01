El delantero charrúa se manifestó ante las comparativas con el ex goleador de los azules, dejando en claro que no son iguales.

No soy reemplazante de nadie: El delantero uruguayo de la Universidad de Chile Cristian Palacios remarcó no ser igual a Joaquín Larrivey

El delantero uruguayo, Cristian Palacios llegó como uno de los grandes refuerzos de la Universidad de Chile para esta temporada 2022, tras haber tenido un gran desempeño durante su estadía en la Unión Española.

Desde la llegada del ariete al conjunto universitario, ha tenido que vivir las eventuales comparativas ante el ex goleador de los azules, el argentino Joaquín Larrivey.

Ante esta situación, el jugador charrúa se refirió en una entrevista al diario “El Mercurio” a esta tediosa comparativa que se la ha realizado con el goleador de los azules en la temporada 2021.

“Vengo a aportar a la U, a ayudar al equipo, al grupo y haré lo mío. Mi misión y compromiso es ese. No me siento su reemplazante (Larrivey), cada uno es distinto y no diría que soy su relevo, cada uno tiene sus propias características. Cada vez que uno llega a un club, lo hace para aportar lo suyo y escribir su propio camino”, declaró el delantero uruguayo.

Por otra parte, el ex delantero de la Unión Española comentó sobre lo que será el inicio del campeonato nacional para los azules, en donde tienen conciencia de que deben realizar una buena campaña para mejorar la imagen de los años anteriores.

“Nos estamos preparando para pelear el torneo, ese es nuestro objetivo principal. No tenemos una fecha contemplada para decir cuándo veremos a esta nueva U en todo su esplendor, eso lo irá dando el correr de los días”, agregó el uruguayo de 31 años.

Cabe recordar que la Universidad de Chile tendrá su estreno en el campeonato nacional el próximo día domingo 6 de febrero, en donde tendrá que visitar a Unión La Calera a las 18:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán.