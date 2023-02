Patricio Mardones se inmola y defiende a Mauricio Pellegrino: "Ojalá no aparezcan dirigentes declarando pesimismo"

Universidad de Chile perdió 0-2 ante Palestino en La Cisterna lo que desató una serie de críticas en contra del entrenador Mauricio Pellegrino por su sistema táctico y porque no se ve mejoría respecto a lo mostrado por la U el año pasado por ejemplo.

Patricio Mardones conversa con Bolavip y levanta una oposición al momento que vive la U, en el sentido de que no es partidario lapidar al estratega luego del inicio en falso de la U.

"Yo soy positivo porque creo que se ha comenzando trabajando bien, aunque los plazos, los tiempos no son tantos, pero hay que tener tranquilidad", comienza la defensa del Pato.

El ex mediocampista además manda un importante mensaje a los que toman las decisiones en el club laico. "La U trajo un entrenador de experiencia, él sabrá manejar el plantel y el equipo y la dirigencia, es fundamental que mantengan la tranquilidad y que no aparezcan declaraciones de pesimismo o mucho más", indicó.

Patricio Mardones pide paciencia para Mauricio Pellegrino (Prensa U de Chile)

Respecto a lo que vio ante Palestino, Mardones afirma que "creo que la U no es capaz de sostener un rendimiento parejo los 90 minutos, tuvo minutos buenos y el equipo debe mantenerlo ante equipos que juegan bien y se hace difíciles, ayer tuvo un tiempo aceptable, no maravilloso, pero Palestino lo ganó bien, la U no tuvo tantas oportunidades y eso yo creo que hay que mejorarlo lo antes posibles, pasan las fechas, ya van dos derrotas y la U viene de un momento donde el clima y la motivación son importantes".