El ex jugador de Universidad de Chile analizó la llave entre los azules y General Velásquez por Copa Chile, en donde dijo que no le gustó para nada el nivel mostrado y criticó la falta de un colectivo en el equipo que ahora dirige el uruguayo Diego López.

Rafa Olarra le pega en el piso a Universidad de Chile por el pobre nivel: "Solo veo individualidades, no veo un colectivo"

Universidad de Chile mostró muy poco para hacerse dueño de la llave de tercera fase de Copa Chile ante General Velásquez, pero de igual manera pudo sortear un duro escollo que marcó el debut en condición de local del técnico uruguayo, Diego López.

Los universitarios iban ganando 2-0 pero al final se les complicó cuando un equipo dos categorías más abajo les empató el partido y los hizo ver muy mal. Ya en la ida, General Velásquez también demostró que estaba para competir y les complicó la vida a los azules.

Pese a que avanzaron y ahora deberán enfrentar a Cobresal por los octavos de final, el paso no dejó un buen sabor de boca en Rafael Olarra, ex jugador de Universidad de Chile quien analizó la llave en ESPN.

La U lo pasó muy mal ante General Velásquez. | Foto: Agencia UNO

“No entiendo para dónde va el equipo, porque uno puede decir bueno, va apretar alto y comete errores ahí, no sincronizó o no estuvo a la altura. Hoy quiso apretar alto, pero después se fue hacia atrás, en la mitad de la cancha tenía espacios y tira pelotazos”, dijo en primera instancia.

Bajo esa misma línea, agregó: “Es muy extraño que no haya identidad todavía. Yo pensé que con López habría algo que sostuviera en el tiempo; ‘esto lo hizo acá o repitió en este partido, estás cosas le están empezando a salir bien’, pero no veo eso”.

“Hay una idea que uno tiene que plasmar desde el minuto 1 en un equipo: ¿Qué quiero, ir de chico a grande y vamos a ir sumando? Listo, de chico a grande. ¿Qué significa? Cierro bien mis líneas, no necesariamente quiere decir que hay que defender tan atrás, pero ya sabiendo que mis laterales van a estar bien posicionados, los volantes centrales y mis delanteros van a pasar para salir, no veo eso en Universidad de Chile, solo veo individualidades, colectivo no veo mucho”, complementó.

ver también Caamaño destroza a López y asegura que la U es un equipo de segunda

Ahora, la U deberá concentrarse en la reanudación del Campeonato Nacional 2022 cuando enfrente a Unión La Calera, compromiso en donde Diego López y sus dirigidos deben cambiar la cara rápidamente si quieren reencantar al hincha azul.