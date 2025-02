El presente de Darío Osorio en el Midtjylland es positivo. En su segunda temporada en Dinamarca, el mediocampista chileno le ha servido para consolidarse ne el fútbol del viejo continente, anotando goles como el último a la Real Sociedad por la Europa League y eso, ha llevado que otros clubes europeos, pongan sus ojos en él.

Y por su personalidad, el ex Universidad de Chile ha sorprendido por su desempeño, donde el talento se impone por sobre cualquier otra característica. Eso, llamó la atención de Luka Tudor, quien valoró lo que ha hecho La Joya de Hijuelas.

“Honestamente, me sorprendió cómo rindió de entrada en Dinamarca. Se afiató en un país que son más fríos en el clima y en la gente, eso no es tan fácil”, sostuvo el ex jugador en el programa Marca Personal de La Metro FM.

Tudor defiende a Osorio de las críticas por su desempeño en la selección chilena

Sin embargo, esa calidad, Osorio no la ha podido plasmar en la selección chilena, pese a contar con el respaldo del entrenador, Ricardo Gareca. Algo, que el propio Tudor, afirma que no se le puede dar la responsabilidad al zurdo, en partidos donde el equipo no rindió.

“Uno tiene el parámetro de la selección y él ha estado en los partidos que han sido un desastre. Entonces, meterle la responsabilidad a un chico a esta edad, cuando el equipo ha rendido muy mal y sí ha tenido críticas, pero él no puede echarse el equipo al hombro, en este momento”, enfatizó el comentarista.

Ahora bien, el ex goleador añade que este nuevo escenario, donde debe ganarse su espacio en La Roja, puede ser idóneo para el deportista. “Ya lo han sacado y creo que es mejor entrar desde atrás y con el equipo rindiendo mejor, le será más fácil”, aseveró.

Luka Tudor defiende a Darío Osorio (Captura)

En el cierre, reiteró que han sido muy injustos con Darío Osorio. “Le ha pesado un poco la responsabilidad en este equipo que anduvo mal al principio”, concluyó así, Luka Tudor.

¿Cuándo juega Chile por las eliminatorias?

El siguiente compromiso de Chile será contra Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Se jugará el 20 de marzo, desde las 20:00 horas, en el Estadio Defensores del Chaco.

Mientras, que el día 25 del mismo mes, La Roja recibirá a Ecuador en el Estadio Nacional.