Universidad de Chile empató sin goles con Cobresal en El Salvador y pese a que sumó, el triunfo de Deportes Melipilla sobre Everton sumará una nueva semana de tensión y todo se definirá ante Unión La Calera el próximo fin de semana.

Además de la desesperación que invade a los azules por zafar del Fantasma de la B, la U le debe hacer frente a un caótico fin de año cuando varias de sus figuras terminen contrato.

En esta situación se encuentra Ramón Arias, el que llegó a comienzo de temporada por un año, y que justamente en la semana previa al partido con los Mineros, apareció en todos los medios la noticia de que no sigue en el club, algo que relativizó luego del empate ante Cobresal.

“Por la situación actual del club se enfrió un poco la cosa, pero yo estoy muy cómodo, con mi familia y enfocado al 110% acá”, aseguró.

Agregando y dejando en claro "ofertas también tengo por suerte, pero estoy muy enfocado acá. Mi cabeza está acá y eso lo puedo asegurar“.

Respecto al partido, Cachila confiesa que se sintió muy bien y que "el factor de la altura no me afectó tanto, ya que el cuerpo tiene memoria. La línea de a tres se hizo de buena forma y dimos seguridad de atrás para adelante. En lo personal no tuve problemas”.

Para el final, le mandó un potente mensajes a los hinchas de Universidad de Chile. “Nosotros estamos con el mejor ánimo, con mucha esperanza y confianza por el trabajo que estamos haciendo a diario. Queremos agradecerle al hincha, por estar siempre, el apoyo e ellos se hace sentir y les aseguramos que tratamos de hacer todo para tener bien a la institución”, cerró.