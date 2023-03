Colo Colo y Universidad de Chile empataron sin goles en el estadio Monumental y no hay dos opiniones al respecto: partido para el olvido y donde el entrenador de la U Mauricio Pellegrino ha sido criticado por su falta de ambición.

Romai Ugarte Ackerman tiene esta visión, pero va más allá, porque el comunicador es muy crítico del nulo aprovechamiento que tiene el DT de los azules con las joyitas del cuadro universitario Darío Osorio y Lucas Assadi.

"Uno se pregunta por favor dejen jugar a Osorio, no es libre, estructurado, no tiene la libertad de tener la pelota. Assadi en cinco minutos marcó diferencia, Pellegrino no lo quiere, prefiere a Poblete dando vueltas, de verdad están desperdiciando a ambos, no sé por qué no lo dejaron ir a Osorio, para jugar esto, mejor se iba a Italia, mejor los vendían", indicó ofuscado.

Romai Ugarte molesto con Mauricio Pellegrino (Archivo)

Para Romai el Superclásico fue para dormir la siesta. "Un muy mal partido, malo, sobre todo lo que propuso Mauricio Pellegrino que fue no perder, buscar un partido, no propuso nada, sacó delanteros, metió mediocampistas, no quiso salir a buscar el partido. Me desilusionó", confiesa.

Igualmente el ex CDF también critica al cuadro albo por el partido que hizo. "Colo Colo quiso más, sin duda, aunque mostró muchas deficiencias, jugadores fuera de posición, por más que se alabe a Fuentes, cuando en Copa Libertadores enfrente a delanteros incisivos va a sufrir, además no hace goles Colo Colo, tiene una falta de gol impresionante", cerró.