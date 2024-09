En las últimas horas, el volante de Colo Colo, Arturo Vidal generó una importante polémica en sus redes, en la que dentro de dos publicaciones se enfrentó ante Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y también al ex futbolista, Johnny Herrera, con quien tuvo un duro cruce.

Tras esto, un ídolo azul como lo es Diego Rivarola conversó con los medios de comunicación tras lo que fue la presentación de la tercera camiseta de la U, en la que se refirió a las polémicas que se ha visto inmerso el conjunto ‘Laico’ en estos últimos días.

“Yo siento que cuando tú estás en un equipo grande y te va bien, claramente se trata de buscar 10.000 situaciones para tratar de muchas veces, no sé si desenfocar el objetivo principal o algunos jugadores, yo creo que la gente de la U y los que somos de la U tenemos que enfocarnos en lo que interesa, que es el torneo de la U”, partió señalando Rivarola.

Haciendo alusión a lo que fueron los dichos particularmente por parte de Arturo Vidal, el ex futbolista y referente azul, indicó que desde la vereda de la U deben hacer oídos sordos a lo que son este tipo de polémicas y solo concretarse en la recta final del torneo.

Vidal se ha visto en la polémica con la hinchada azul | Foto: Photosport

“Los demás que hablen, que digan, que se expresan, que traten de hacer lo que quieran. Yo no soy un jugador de fútbol que quiero expresarme por como lo hacen otros jugadores de fútbol por su momento, hoy la U solo tiene que enfocarse en la U y los demás que hablen y digan, no lo digo solo por Vidal, sino que también por parte de la prensa y el tema de los hinchas”, explicó.

Finalmente, Rivarola remarca que ante estas polémicas hay que dar un paso al costado y que el gran objetivo del equipo tiene que ser conseguir grandes cosas en este final de temporada, sea en el Campeonato Nacional y/o Copa Chile.

“Hay hinchas buenos y malos en todos los clubes, no solo en la U, me parece que no hay que mezclar las cosas, si después quieren que hablemos de cada tema, lo hablamos, un tema es Vidal y su momento o si te gusta como se expresa o el tema de los barras y lo otro es el tema de la U, este es el importante, hay que enfocarse en salir campeón”, finalizó.