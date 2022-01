Ronnie Fernández ha sido uno de los nombres que ha llegada para esta temporada a Universidad de Chile. El delantero ha destacado en la pretemporada azul, pues en el amistoso ante Boca Juniors el pasado viernes anotó el primer gol con la camiseta de La U.

Aunque el atacante quiere ir por más, pues cree que si las cosas las realiza como corresponde, el hincha le entregará su afecto a medida que pasen los partidos. "Espero ganarme el cariño de la gente con lo que hago en la cancha y no con el verso", fueron las palabras de Fernández con Las Últimas Noticias.

Por consiguiente, es que parece ser que el ex jugador de Santiago Wanderers fue consultado sobre la recepción que ha tenido por parte de los fanáticos, donde lo ven como una persona con carácter y su estilo de juego.

"Es que vengo de criarme en club como Santiago Wanderers, que me llevó a ser así. Me he dado cuenta que mientras un jugador tiene más calidad en su carrera es una mejor persona. Cada vez hay que ser más profesional y eso significa entregarse ciento por ciento. "Habrán errores, sin duda, pero la intensidad, las ganas, la energía que uno ve en los entrenamientos es para ilusionarse", agregó.

Finalmente, también enfatizó sobre las palabras que le entregaron dos ex compañeros tuvo en el cuadro caturro y que también vistieron la camiseta azul, como son Eugenio Mena y Sebastián Ubilla.

"El Chueco es una gran persona y me habló inmediatamente, también el Seba Ubilla. Me decían que tenía que llegar a La U, que iba a ser feliz y caería parado. Y si llegaba la oportunidad, que no la dudara. He recibido mucho apoyo y de todo el mundo", cerró el delantero.