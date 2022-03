A la Universidad de Chile se le enredó en la parte final del encuentro un potencial triunfo y terminó igualando a un tanto ante Curicó Unido en el Estadio Santa Laura, en lo que era el inicio de la séptima fecha del Campeonato Nacional.

Al finalizar el encuentro, el delantero de los Azules, Ronnie Fernández conversó con TNT Sports sobre lo que dejó esta igualdad con sabor a derrota ante los Curicanos, pero que el atacante destacó la actitud y entrega del Romántico Viajero.

“Hicimos un trabajo muy bueno, debe ser la mejor versión que hemos tenido, estuvimos sólidos, fuertes, eso me deja contento porque hay un avance. Jamás tuvimos las ganas de dejar de lado el meter, el luchar, hubo un empuje especial al jugar de local con la gente. Pero necesitábamos los tres puntos, entendemos la situación.”, indicó el goleador de la U.

Para el atacante, este encuentro fue de lo mejor que ha hecho el equipo en lo que va de campeonato, pero expresó que para poder sumar triunfos hay que mantener la precaución hasta el final, porque cualquier descuido se puede pagar caro, tal como en el partido de hoy.

“Sin ninguna duda mostramos mejores cosas, es nuestro sexto partido y demostramos que hicimos cosas interesantes ante un equipo que está bien como Curicó. Pero debemos estar atentos, dejamos una y te complican, pero me quedo con lo positivo”, aseveró el atacante Azul.

Finalmente, Fernández se refirió a lo que fue la molestia que sufrió en la parte final del primer tiempo, en donde encendió las alarmas en el conjunto Universitario ante una posible lesión, pero Ronnie puso tranquilidad ante lo sucedido.

“Tuve una contractura, me asusté un poco, la cancha está bien esponjosa pero no hay excusas, no hay que restarse y hay que estar”, cerró.