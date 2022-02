El delantero de la Universidad de Chile, Ronnie Fernández no hizo solamente noticia gracias al gran estreno que tuvo con los Azules ante Unión La Calera, en donde anotó uno de los goles y fue pieza importante del primer triunfo para la U, sino que fuera de la cancha igual marcó diferencia.

Esto es gracias a la arenga que realizó Fernández antes del encuentro con los Cementeros y en donde el jugador dialogó con LUN sobre lo que significó tener la voz de mando a vísperas del debut de los Azules, en la cual demostró su carácter ganador y en donde elogió también a su compañero de ataque, el uruguayo Cristian Palacios.

"Me gusta el fútbol así, lo vivo así. Soy apasionado, competitivo, me gusta ganar y creo que se refleja. Y no voy a descubrir lo del 'Chorri' (Cristián Palacios), es un tremendo delantero, tiene una capacidad goleadora que no es fácil de encontrar. Qué mejor que tenerlo de compañero. En poco tiempo hemos sabido comunicarnos bien. Entendemos nuestras virtudes y le estamos sacando provecho a eso", expresó el delantero de los Azules.

El atacante del Romántico Viajero se refirió al plantel en esta temporada, la cual buscará dejar atrás las malas campañas anteriores y se enfocará en pelear en la zona alta de la tabla.

"Hay muchos jugadores que tienen calidad y jerarquía. Junior tiene características muy explotables. Uno va aprendiendo y sacando provecho de ello. Pablo Aránguiz tiene la calidad de ponerte una pelota con la mano en la cabeza y te va dando posibilidades de gol. La verdad es que es un equipo que tiene muy buenos nombres y va a depender de cómo nosotros sepamos entregarnos para permitirnos poder competir lo más arriba posible", comentó Fernández.

Finalmente, el ex jugador de Santiago Wanderers comenta lo que ha significado su llegada a la Universidad de Chile, la cual para él llegó en un momento oportuno.

"La llegada a la U me pilla en un buen momento, creo que estoy pleno, feliz y estable en todos los aspectos de mi vida y creo que eso es fundamental para poder desenvolverse. Tengo una familia que me apoya mucho en todo mi camino", complementó.

Los Azules ahora se enfocan en lo que será el próximo encuentro por el campeonato nacional, en donde recibirán a Deportes Antofagasta en el estadio Santa Laura.