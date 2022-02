Universidad de Chile obtuvo su segundo triunfo consecutivo en el Campeonato Nacional 2022 ante Deportes Antofagasta gracias a Ronnie Fernández. El delantero marcó en la agonía y le dejó los tres puntos a la U. Pese a aquello, el atacante cree que aún existen facetas a mejorar en el juego y que fue un partido que se complicó aún más de lo esperado.

"La verdad que fue un partido que nos complicó un poco más de lo que esperábamos. Bueno, son las primeras fechas, hay cosas por mejorar sin ninguna duda, pero es así. Creo que cuando un equipo se acostumbra a ganar, empiezan a pasar estas cosas", dijo en conversación TNT Sports luego del compromiso.

En esa línea, es que Fernández enfatizó que la forma de obtener los tres puntos no fue la óptima, el resultado los podría ayudar para encontrar aquella versión que están persiguiendo. Además, cree que los goles más que un beneficio personal, es para ayudar al equipo, que está por sobretodo.

"Empezamos a tener momentos positivos, más allá de ser responsables de un partido que no fue muy bueno, pero los tres puntos terminan siendo importantes. Independiente de que no es quizás la manera que queremos demostrar, pero a la larga y al final de cuentas, puede que estos tres puntos valgan mucho", agregó.

"Lo importante de los goles es que nos permitan ganar. Pienso que y de un comienzo lo dije, la institución y el equipo va a estar por sobre las personas, nombres e individualidades. Hoy día nos da tres puntos que son muy importantes, el gol sirve y eso es lo que en verdad me tiene feliz", expuso el delantero.

Para finalizar el tema de los goles, el goleador cree que los nombres en ataque son de gran beneficio para el equipo de Santiago Escobar, pues siente que eso puede marcar una tendencia en favor.

"Independiente de la cantidad, creo que deben ser goles que sirvan para el equipo y la verdad es que me dan confianza. Estuvo el Chorri (Palacios), Junior (Fernandes), me tocó estar a mí y sabemos que tenemos nombres que pueden marcar la diferencia y eso es muy bueno para la U", expresó Ronnie.

Además, también se refirió a la situación de que Antofagasta tomara el control del partido en el segundo tiempo, pero opina que es parte de lo que está buscando en el equipo.

"Creo que es parte del ajuste de los partidos. Hay que mejorar y es mejor hacerlo cuando se está ganando, sin ninguna duda. La verdad es que la semana anterior fue de muy buen trabajo, el desgaste que hace el equipo es enorme y esta semana creo que nos vendrá bien para continuar aceitando un poco, manejando lo que nos está faltando y los tres puntos ayudarán a eso, que la mejora sea más fácil", dijo.

Además, también tocó el tema de su corte en el brazo izquierdo, donde fue atendido por varios minutos fuera del campo de juego y que preocupo a más de algún miembro del cuerpo técnico.

"La verdad que vi el hueso y me dio un poquito de miedo, pero ahí me explicaba el doctor que es una parte que no tiene mucho músculo, me metieron unos corchetes y estamos bien. Seguramente pasando un poco el partido se me va a hinchar y estaré con dolor, pero creo que el esfuerzo del equipo es el que por ahí te da un poquito de fuerza. Independiente y vuelvo a repetir, que no fue la manera, pero los tres puntos te ayudan para seguir avanzando", comentó el atacante.

Finalmente, fue consultado sobre si sus presentaciones en estos dos partidos ayuda para que el hincha azul ya le tengo algo de cariño. Sin embargo, pone por encima lo que quiere ir demostrando el plantel a medida que pasan los partidos.

"No sé, creo que con el verso es fácil. El ejemplo que está mostrando el equipo, la intensidad e independiente que no sea la manera que queremos plasmar, pero la intensidad y ritmo que le estamos metiendo creo que nos ayudará", entatizó.

"Eso tiene que ser el cimiento, el primer paso para la U y ahí para arriba vendrán cosas buenas. Así que contento por los tres puntos y vamos a disfrutar un poco de esta semana, que la verdad los momentos buenos del fútbol no son muchos y esto nos ayuda a mejorar de buena manera", cerró el delantero.