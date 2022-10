Sebastián Miranda no tomó buenas decisiones hoy en Talcahuano y eso le costó una fea derrota a la Universidad de Chile por 4-0 ante Huachipato. El estratega optó por utilizar a un equipo mixto frente a los acereros y todavía sigue sin ratificar su continuidad en la Primera División. Una situación dolorosa y que se resumió en sentidas críticas para la perfomance azul.

Miranda, en este compromiso, alineó a varios futbolistas que no tenían continuidad como Bastián e Ignacio Tapia, Junior Fernandes, Daniel Navarrete, entre otros. Sin embargo, el estratega fue directo y asumió las culpas correspondientes a un mal planteamiento del partido.

"Aquí el único responsable soy yo. En ningún momento fue un relajo. Nosotros somos un equipo. Los jugadores que entraron hoy a la cancha estaban preparados para hacerlo. Cometimos demasiados errores que nos terminaron costando un resultado que la verdad era inesperado, por la forma en la que venía el equipo no esperaba esto", dijo.

De igual forma, Miranda apuntó a que "le pido disculpas a la gente por la actuación de hoy. Ahora, hay que dar vuelta la página y pensar en la semifinal del miércoles”.

Sebastián Miranda optó por un equipo alternativo en la U y eso le costó caro ante Huachipato (Agencia Uno)

Miranda, a la hora de contestar sobre varios jugadores que actuaron hoy, no quiso entregar su análisis global. Más bien, el estratega azul prefirió asumir la responsabilidad de una de las peores actuaciones de la Universidad de Chile bajo su segundo mandato.

"Los jugadores que están acá están capacidtados para estarlo. El principal culpable soy yo, asumo toda la responsabilidad, porque soy yo quien eligió a todos estos jugadores. Más allá de quien jugó o no hubo muchos errores que no estábamos cometiendo. No mantuvimos la seguridad defensiva, no estuvimos finos en tres cuartos de cancha. En el primer tiempo no fuimos contundentes y todos los ataques que venían en contra terminaron en gol por errores nuestros y eso al final es lo que más me duele", expresó.