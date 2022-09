Universidad de Chile está inmerso en una crisis institucional y deportiva que tiene a los hinchas azules con los pelos de punta. El cuadro universitario está a solo un punto de la zona de descenso directo y deberá enfrentar a Coquimbo Unido por una verdadera "final", todo a falta de siete partidos de finalizar el Campeonato Nacional.

El elenco dirigido por Diego López no ha encontrado el rumbo y solamente ha sumado una unidad de 21 posibles desde su llegada al Centro Deportivo Azul, lo que ha generado molestia entre los hinchas quienes no ven con malos ojos una posible destitución del ex Brescia de Italia.

Sergio Markarían, ex adiestrador azul, dialogó con el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV donde tuvo palabras para López y le mandó un recado a la U.

"Diego López tiene la capacidad para sacar a Universidad de Chile de esta posición. Mi mayor deseo es que salgan adelante y no pasen por la amargura de un descenso", partió diciendo el compatriota de López.

"Este momento de la U se parece a cuando yo llegué, había muchos conflictos. Una situación deportiva que no era buena, en lo económico y críticas a la institución. Corregimos y enfrentamos en poco tiempo el compromiso de clasificar a una copa", recordó el ex seleccionador de Perú.

López vive un mal presente en la U a siete fechas del final del torneo chileno | Foto: Agencia Uno

Agregando que "la Universidad de Chile tenía mística y conciencia de que éramos un equipo grande. Teníamos jugadores decisivos, como Walter Montillo. Hubo un aporte de jugadores que tenían conciencia de donde estaban y de dar vuelta una historia reciente que era mala".

Para finalizar, Markarían aconsejó a la U afirmando que "si se trabaja mal hay que corregir. Analizar los recursos económicos y humanos. No sólo pensar en dirigir en un mes o dos y ganar un par de partidos, sino un año o dos. Si las cosas se hacen medianamente bien, se puede tener éxito", sentenció.