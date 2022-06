Sergio "Superman" Vargas pide a gritos un tercer refuerzo en la Universidad de Chile: "Me preocupa el presente porque la campaña no ha sido buena"

Los dirigentes de Universidad de Chile siguen viendo la manera de dar vuelta el mal momento que atraviesa el club en el presente Campeonato Nacional, donde los azules se ubican en la undécima posición a tan solo 5 unidades de los puestos de descenso directo.

Para eso, el Romántico Viajero ya contrató a Emmanuel Ojeda de Rosario Central y tendría todo listo para la llegada de Nery Domínguez de Racing Club de Argentina, pero los hinchas azules siguen pidiendo más refuerzos para jerarquizar el plantel.

Uno de los que se sumó a la petición de los hinchas fue Sergio Vargas, quien conversó con ESPN acerca del presente que vive el equipo de sus amores.

"Me preocupa el presente de la U porque cuando uno quiere al club, quiere al equipo, preocupa porque la campaña no ha sido buena. Ha pasado toda esta primera etapa del año que no ha sido fácil para el equipo ni en resultado ni en juego, pero lo miramos con optimismo para el segundo semestre", remarcó el ex portero de los azules.

"Esperemos que el cambio de entrenador sea positivo. Ya hay un refuerzo y hay casi otro confirmado que es Nery Domínguez, un muy buen jugador, y con Ojeda se da un salto de calidad en esas posiciones", añadió el ex dirigente de la U.

"Creo que es necesario un tercer refuerzo, teniendo en cuenta el rendimiento del equipo no fue muy bueno, entonces se necesita ocupar todos los cupos disponibles", resolvió Vargas.