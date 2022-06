Universidad de Chile se alista para lo que será su vuelta a las canchas en esta segunda parte de la temporada, en donde los Azules buscan tener una buena participación en la Copa Chile y trepar a lo más alto del Campeonato Nacional.

Por aquello, el conjunto Laico se ha movido ágilmente para aprovechar al máximo esta ventana de transferencias, por lo que ya tienen dentro de sus filas al mediocampista argentino Emmanuel Ojeda y en donde tienen abrochado a su segundo refuerzo, el cual se hace esperar e impacienta a los hinchas.

Se trata del defensor argentino Nery Domínguez, quien según su representante Gerardo Girone tendría todo acordado para llegar a la U y que espera solamente el terminar su contrato con Racing Club a finales de este mes para poder arribar y oficializar su fichaje por el Romántico Viajero.

Para dar más tranquilidad a los hinchas Azules, el periodista Gonzalo Fouillioux reveló un gran dato en TNT Sports, asegurando que la llegada de Domínguez a la Universidad de Chile está abrochada.

Nery Domínguez sería nuevo jugador de la U | Foto: Getty Images

"Los hinchas de la U están vueltos locos, piensan que Nery Domínguez se va caer, porque como no ha llegado, dicen que es un refuerzo demasiado bueno para los últimos mercados de la U y se va a caer", partió indicando en TST.

Tal como reveló su representante, el zaguero argentino se mantiene entrenando en su actual club hasta finales de mes y luego agarra sus maletas para mudarse a Chile, en donde ya tendría hasta su nuevo hogar asegurado.

"Marcelo Díaz (periodista) dijo que, para tranquilizar a los hinchas de la U, que estaba buscando arriendo. Yo complemento a Marcelo, que me escribió una persona que me dijo 'ya encontró una casa', me dio hasta la zona, que no la voy a decir por la privacidad del jugador, pero que ya tiene arriendo en Santiago el jugador Nery Domínguez y cerró el arriendo, así que sería raro que se caiga", cerró el comunicador.

Habrá que esperar hasta finales de junio para que Nery Domínguez pueda arribar a suelo nacional y sea oficializado como nuevo refuerzo de la Universidad de Chile en la presente temporada.